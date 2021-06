E3 2021: presentati nuovi dettagli su Halo Infinite, il multiplayer sarà free-to-play

In questa edizione 2021 dell’E3, anche il titolo più atteso di casa Microsoft si è mostrato in un nuovo trailer: oltre alle nuove immagini di gioco, ora abbiamo finalmente anche il periodo di uscita di Halo Infinite

La saga di Halo è considerata da molti l’ultimo vero system seller di proprietà Microsoft. Per quanto questo concetto, insieme a quello di esclusiva, stia piano piano perdendo di valore per quanto riguarda il mercato di Xbox, non possiamo negare l’importanza che questa saga ha acquisito nel corso degli anni. Dopo che l’ultimo trailer ha suscitato non poche perplessità in molti fan, ecco che Halo Infinite è tornato a farsi mostrare in questo E3 2021, e finalmente è svelato anche il periodo d’uscita definitiva.

E3 2021: la data di uscita di Halo Infinite

Sono stati fatti innanzitutto degli approfondimenti sul multiplayer, aspetto importantissimo non ancora esplorato del titolo. In particolare, la modalità multiplayer che abbiamo visto in questo E3 2021 di Halo Infinite sarà totalmente free-to-play, e sarà accessibile in cross-platform (sia per giocatori PC sia per giocatori console) senza limitazioni. Poi abbiamo potuto vedere un trailer di trama, in cui vediamo Masterchief prima in azione nello spazio, e poi avere un dialogo con Cortana. L’uscita del gioco è prevista per la fine del 2021, anche se non è stata fornita una data specifica.

