In questa nostra breve guida, vogliamo esaminare con voi la lista trofei completa di A Plague Tale: Innocence, recentemente arrivato anche su PlayStation 5

Uscito ormai più di due anni fa, A Plague Tale: Innocence è un esperimento più che riuscito del piccolo team di Asobo Studio, che ha saputo portare alla luce una Francia medievale vessata da un lato dall’Inquisizione, dall’altro dalla guerra e dal centro dalla Rabbia. I due giovani fratelli, Amicia e Hugo, hanno saputo farci emozionare, nel loro tentativo di sopravvivere ad un mondo spietatamente duro. Il titolo ha avuto un discreto successo, tanto da garantire un sequel, chiamato Requiem e annunciato nel corso dello scorso E3 2021, ma non solo. A Plague Tale: Innocence è anche recentemente arrivato su PlayStation 5, e anche in modo completamente gratuito se siete abbonati al PlayStation Plus.

Prima di iniziare

In questa sede, però, ci rivolgiamo ai collezionisti e vogliamo andare a vedere con voi che cosa fare per ottenere il 100% di completamento nel titolo di Asobo Studio. La lista trofei completa di A Plague Tale: Innocence consta di 22 statuette di bronzo, 9 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Prima di iniziare ad elencarvi i trofei, vi ricordiamo, come sempre in questa tipologia di articoli, che sebbene la lista comprenda esclusivamente le descrizioni ufficiali potrebbero esservi comunque presenti spoiler non graditi. Sconsigliamo la lettura, quindi, a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su A Plague Tale: Innocence. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo – A Plague Tale: Innocence, la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate la lista dei trofei di bronzo di A Plague Tale: Innocence.

L’eredità dei de Rune : Completa il primo capitolo;

: Completa il primo capitolo; Gli stranieri : Completa il secondo capitolo;

: Completa il secondo capitolo; Rappresaglia : Completa il terzo capitolo;

: Completa il terzo capitolo; L’apprendista : Completa il quarto capitolo;

: Completa il quarto capitolo; Il bottino dei corvi : Completa il quinto capitolo;

: Completa il quinto capitolo; Beni danneggiati : Completa il sesto capitolo;

: Completa il sesto capitolo; Il cammino davanti a noi : Completa il settimo capitolo;

: Completa il settimo capitolo; Casa nostra : Completa l’ottavo capitolo;

: Completa l’ottavo capitolo; All’ombra delle fortificazioni : Completa il nono capitolo;

: Completa il nono capitolo; La via delle rose : Completa il decimo capitolo;

: Completa il decimo capitolo; Vivo : Completa l’undicesimo capitolo;

: Completa l’undicesimo capitolo; Tutto ciò che rimane : Completa il dodicesimo capitolo;

: Completa il dodicesimo capitolo; Penitenza : Completa il tredicesimo capitolo;

: Completa il tredicesimo capitolo; Legami di sangue : Completa il quattordicesimo capitolo;

: Completa il quattordicesimo capitolo; Ricordo : Completa il quindicesimo capitolo;

: Completa il quindicesimo capitolo; Alchimista : Crea più di 100 munizioni;

: Crea più di 100 munizioni; Condivisione di risorse : Entra in 5 carri degli alchimisti;

: Entra in 5 carri degli alchimisti; Più pratica : Completa l’allenamento di mira con la fionda;

: Completa l’allenamento di mira con la fionda; Sfamare gli affamati : Trova il pranzo al piccolo Hugo;

: Trova il pranzo al piccolo Hugo; Trovato : Gioca a nascondino con Hugo;

: Gioca a nascondino con Hugo; Salvatore : Salva un soldato;

: Salva un soldato; Tributo: Trova la tomba.

I trofei d’argento – A Plague Tale: Innocence, la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Incoronazione : Completa il sedicesimo capitolo;

: Completa il sedicesimo capitolo; Erborista : Trova sei fiori;

: Trova sei fiori; Cacciatore di curiosità : Trova tredici curiosità;

: Trova tredici curiosità; Non è più un giocattolo : Migliora la fionda al massimo delle potenza;

: Migliora la fionda al massimo delle potenza; Tasche ovunque : Migliora il tuo equipaggiamento al massimo;

: Migliora il tuo equipaggiamento al massimo; Con le maniere forti : Entra dall’entrata principale;

: Entra dall’entrata principale; Clemente : Salva il morente;

: Salva il morente; Braccio destro del capitano : Non abbandonare il capitano;

: Non abbandonare il capitano; Il Fabbro: Trova la forgia di Rodric.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – A Plague Tale: Innocence, la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i quattro trofei d’oro di A Plague Tale: Innocence.

Cavalieri : Completa tutti i capitoli;

: Completa tutti i capitoli; Botanico : Hai trovato tutti i fiori;

: Hai trovato tutti i fiori; Collezionista di curiosità : Hai trovato tutte le curiosità;

: Hai trovato tutte le curiosità; Sorella maggiore: Hai trovato tutti i doni per gli orfani.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino:

Innocenza: Ottieni tutti gli altri trofei del gioco.

Buon divertimento!

Termina qui il nostro articolo dedicato alla lista trofei completa di A Plague Tale: Innocence. Che cosa ne pensate del titolo di Asobo Studio? Lo avete già giocato o approfitterete dell’arrivo su PlayStation 5 per recuperarlo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se volete recuperare A Plague Tale: Innocence ad un prezzo molto vantaggioso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale dedicata su InstantGaming!