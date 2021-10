Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: rivelato il prezzo della remastered

È stato rivelato il prezzo di Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition, la remastered dei titoli classici della saga di GTA

Con l’apertura della prevendita, è stato rivelato il prezzo di Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition, la remastered dei titoli classici della saga di GTA destinata a uscire il prossimo anno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xobox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Al suo interno saranno contenute le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas.

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: ecco il prezzo della remastered

Grand Theft Auto The Trilogy sarà distribuito in due diverse versioni, ognuna delle quali avrà un suo prezzo specifico. Quello della versione ottimizzata per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One sarà pari a 60 euro, mentre quella legata alle console di nuova generazione costerà 70 euro. Rockstar ha anche annunciato che, in contemporanea con l’uscita di questa remastered, saranno rimosse da tutti i digital store le versioni attualmente in commercio di questi giochi, il cui prezzo si aggirava intorno ai 10 euro. Rockstar non è la prima azienda a rilasciare un gioco destinato alle console di nuova generazione a questo prezzo, maggiore a quello a cui i consumatori sono abituati.

La questione dell’aumento del prezzo dei videogiochi realizzati per le console next-gen è ad oggi piuttosto divisivo, soprattutto per via del fatto che gli editori non sono ancora riusciti a trovare un accordo al riguardo. A favore di questo nuovo standard per l’industria si è espresso Jim Ryan, il CEO di Sony Interactive Entertainment. La sua azienda ha difatti già provveduto a distribuire alcuni giochi destinati alla PlayStation 5, come Demon’s Souls e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, al prezzo di 70 euro.

