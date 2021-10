Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, il titolo dedicato alla famosa opera nipponica sviluppato da Cyberconnect 2

I ragazzi di Cyberconnect 2 sono spesso legati al mondo dei tie-in delle opere nipponiche. Basti pensare a Dragon Ball Z Kakarot (recentemente arrivato anche su Nintendo Switch, qui la nostra recensione!) e alla serie di Naruto Ultimate Ninja Storm per averne un’idea. Il team è ora al lavoro su Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, in arrivo il prossimo 15 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Il titolo è un adattamento in salsa picchiaduro 3D degli eventi della prima stagione di Kimetsu no Yaiba, opera magna del mangaka Koyoharu Gotouge, apprezzatissimo in Giappone, da cui è stato anche tratto un anime molto seguito anche in occidente. In attesa dell’arrivo del titolo sul mercato, recentemente ne è stata svelata la lista trofei completa. Vediamola insieme, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Demon Slayer The Hinokami Chronicles consta di 47 statuette totali, di cui 32 di bronzo, 12 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione sul titolo. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Demon Slayer The Hinokami Chronicles, la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Prologo : Completa il Prologo.

: Completa il Prologo. L’esame finale : Completa il Capitolo 1: L’esame finale.

: Completa il Capitolo 1: L’esame finale. Il demone della palude : Completa il Capitolo 2: Il demone della palude.

: Completa il Capitolo 2: Il demone della palude. Scontro mortale ad Asakusa : Completa il Capitolo 3: Scontro mortale ad Asakusa.

: Completa il Capitolo 3: Scontro mortale ad Asakusa. L’eco dei tamburi : Completa il Capitolo 4: L’eco dei tamburi.

: Completa il Capitolo 4: L’eco dei tamburi. Danza sacra : Completa il Capitolo 5: Danza sacra.

: Completa il Capitolo 5: Danza sacra. La riunione dei pilastri : Completa il Capitolo 6: La riunione dei pilastri.

: Completa il Capitolo 6: La riunione dei pilastri. La Villa delle farfalle : Completa il Capitolo 7: La Villa delle farfalle.

: Completa il Capitolo 7: La Villa delle farfalle. Il treno Mugen : Completa il Capitolo 8: Il treno Mugen.

: Completa il Capitolo 8: Il treno Mugen. The Hinokami Chronicles : Completa l’intera storia delle Hinokami Chronicles.

: Completa l’intera storia delle Hinokami Chronicles. Prologo grado S : Ottieni un grado S nel Prologo

: Ottieni un grado S nel Prologo Ci penso io : Completa per la prima volta una missione speciale.

: Completa per la prima volta una missione speciale. Déjà-vu : Visualizza un Frammento di ricordo.

: Visualizza un Frammento di ricordo. Reminiscenza : Visualizza 25 Frammenti di ricordi.

: Visualizza 25 Frammenti di ricordi. In estasi : Innesca un Ricordo estatico.

: Innesca un Ricordo estatico. Fischi per fiaschi: Completa per la prima volta lo Scoppiafiaschi nel Capitolo 7: La Villa delle farfalle.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Demon Slayer The Hinokami Chronicles, la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Darsi delle arie : Ottieni un grado S nel minigioco Scoppiafiaschi a difficoltà normale.

: Ottieni un grado S nel minigioco Scoppiafiaschi a difficoltà normale. A tè per tè : Completa per la prima volta la Sfida del tè nel Capitolo 7: La Villa delle farfalle.

: Completa per la prima volta la Sfida del tè nel Capitolo 7: La Villa delle farfalle. Siamo fieri di tè : Ottieni un grado S nel minigioco Sfida del tè a difficoltà normale.

: Ottieni un grado S nel minigioco Sfida del tè a difficoltà normale. Ne resterà soltanto uno : Gioca alla Modalità scontro per la prima volta.

: Gioca alla Modalità scontro per la prima volta. Primo assaggio di vittoria : Vinci il tuo primo incontro nella Modalità scontro.

: Vinci il tuo primo incontro nella Modalità scontro. Conclusione finale : Effettua una Conclusione tecnica finale nella Modalità scontro.

: Effettua una Conclusione tecnica finale nella Modalità scontro. Mambo n. 25 : Effettua una combinazione di 25 colpi nella Modalità scontro.

: Effettua una combinazione di 25 colpi nella Modalità scontro. Colpo dei mille tagli : Finisci il tuo avversario con Attacco leggero: Combinazione da 5 colpi nella Modalità scontro.

: Finisci il tuo avversario con Attacco leggero: Combinazione da 5 colpi nella Modalità scontro. Record perfetto : Vinci nella Modalità scontro senza perdere neanche un round.

: Vinci nella Modalità scontro senza perdere neanche un round. Ripensandoci… : Effettua una Fuga d’emergenza nella Modalità scontro.

: Effettua una Fuga d’emergenza nella Modalità scontro. Dai la cera, togli la cera : Gioca alla Modalità allenamento.

: Gioca alla Modalità allenamento. Combattente prodigio : Completa una sfida di grado 1 nell’addestramento.

: Completa una sfida di grado 1 nell’addestramento. Stile inimitabile : Personalizza il tuo ID ammazzademoni.

: Personalizza il tuo ID ammazzademoni. Fotogenico : Ottieni 200 foto profilo.

: Ottieni 200 foto profilo. Non ce la faccio, troppi ricordi : Ottieni 200 citazioni.

: Ottieni 200 citazioni. Critico musicale: Ottieni 50 tracce musicali.

I trofei d’argento | Demon Slayer The Hinokami Chronicles, la lista trofei completa!

Passiamo ora ai trofei d’argento di Demon Slayer The Hinokami Chronicles:

Capitolo 1 grado S : Ottieni un grado S nel Capitolo 1: L’esame finale.

: Ottieni un grado S nel Capitolo 1: L’esame finale. Capitolo 2 grado S : Ottieni un grado S nel Capitolo 2: Il demone della palude.

: Ottieni un grado S nel Capitolo 2: Il demone della palude. Capitolo 3 grado S : Ottieni un grado S nel Capitolo 3: Scontro mortale ad Asakusa.

: Ottieni un grado S nel Capitolo 3: Scontro mortale ad Asakusa. Capitolo 4 grado S : Ottieni un grado S nel Capitolo 4: L’eco dei tamburi.

: Ottieni un grado S nel Capitolo 4: L’eco dei tamburi. Capitolo 5 grado S : Ottieni un grado S nel Capitolo 5: Danza sacra.

: Ottieni un grado S nel Capitolo 5: Danza sacra. Capitolo 6 grado S : Ottieni un grado S nel Capitolo 6: La riunione dei pilastri.

: Ottieni un grado S nel Capitolo 6: La riunione dei pilastri. Capitolo 7 grado S : Ottieni un grado S nel Capitolo 7: La Villa delle farfalle.

: Ottieni un grado S nel Capitolo 7: La Villa delle farfalle. Capitolo 8 grado S : Ottieni un grado S nel Capitolo 8: Il treno Mugen.

: Ottieni un grado S nel Capitolo 8: Il treno Mugen. Agente speciale : Ottieni un grado S in cinque missioni speciali a difficoltà normale.

: Ottieni un grado S in cinque missioni speciali a difficoltà normale. Mai dimenticare : Visualizza 50 Frammenti di ricordi.

: Visualizza 50 Frammenti di ricordi. L’allievo supera il maestro : Completa una sfida di grado 10 nell’addestramento.

: Completa una sfida di grado 10 nell’addestramento. Tutti i gruppi +1: Sblocca ogni gruppo su una tavola delle ricompense.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Demon Slayer The Hinokami Chronicles, la lista trofei completa!

Ecco qui di seguito i due trofei d’oro:

Grado S in tutti i capitoli : Ottieni un grado S in tutti i capitoli.

: Ottieni un grado S in tutti i capitoli. Sempre pronti: Completa le sfide di grado 10 di dieci personaggi nell’addestramento.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Demon Slayer The Hinokami Chronicles:

Collezionista di trofei: Ottieni tutti i trofei di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. In attesa dell’arrivo del titolo vi chiediamo: che cosa ne pensate? Siete curiosi di provarlo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!