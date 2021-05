Epic Games Store: ecco quale sarà il prossimo gioco gratis

L‘Epic Games Store, come sempre, si porta avanti col lavoro e annuncia fin da oggi il gioco gratis che potremo scaricare dal 13 maggio

Il prossimo gioco gratis su Epic Games Store è stato rivelato. Trattasi di The Lion’s Song, sviluppato e pubblicato Mi’pu’mi Games. Attualmente, il gioco gratuito è Pine, “un gioco d’avventura d’azione open-world ambientato in un mondo simulato in cui gli esseri umani non hanno mai raggiunto la cima della catena alimentare”. Pine è gratuito su Epic Games Store fino al 13 maggio (ve ne abbiamo già parlato in quest’altro articolo), dopodiché The Lion’s Song lo sostituirà. Quest’ultimo titolo sarà gratuito fino al 20 maggio. Vediamo tutti i dettagli sulla new entry nella selezione di titoli gratuiti della popolare vetrina virtuale nelle prossime righe di questo articolo.

Epic Games Store: The Lion’s Song è il prossimo gioco gratis, eccone un trailer

The Lion’s Song, il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store, è un interessante titolo di avventura narrativa. Il setting è intriso delle atmosfere dell’inizio del XX secolo e l’intreccio è basato sulle vicende di un gruppo di artisti e scienziati austriaci con ogni episodio che esamina più da vicino le loro lotte intime con creatività e ispirazione.

Ogni episodio di The Lion’s Song seguirà un personaggio diverso. I comprimari includono “un compositore di talento che soffre del blocco dello scrittore prima del suo concerto rivoluzionario, un pittore emergente che cresce attraverso le varie sfide che si pone e un matematico brillante che cerca di far sentire la sua voce in un mondo di uomini”. Le scelte che i giocatori fanno determineranno se i personaggi raggiungeranno i loro obiettivi. Potete guardare un trailer di The Lion’s Song cliccando sul player qui in alto, per gentile concessione di Mi’pu’mi Games. Tra i punti più interessanti della produzione di cui vi parliamo, oltre che gli aspetti narrativi, c’è anche da rimarcare l’uso della pixel-art che unita alle atmosfere retrò contribuisce a fornire al titolo un look decisamente peculiare e “ossimorico”.

Che ne pensate di questa nuova offerta del catalogo dello Store di Epic? Conoscete già il titolo in questione? Pensate di dargli una chance? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.