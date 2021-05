Epic Games Store: il prossimo gioco gratis sarà un “mistero”

Epic Games stavolta non alza il sipario sul prossimo gioco gratis sul proprio store. Ecco quello che possiamo aspettarci dal prossimo titolo

Piccola svolta a sorpresa per la routine del popolarissimo store appartenente al colosso dell’intrattenimento videoludico, publisher di blockbuster del calibro di Fortnite e, più recentemente, Fall Guys: il prossimo gioco gratis su Epic Games Store non è stato rivelato come al solito. Epic ha piuttosto annunciato che il nuovo titolo gratuito sarà un “gioco misterioso”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Epic Games Store: un gioco gratis a settimana e numeri da vero record, eccoli di seguito

Qualunque sia il gioco gratis “misterioso” dell’Epic Games Store, andrà a sostituire The Lion’s Song di Mi’pu’mi Games, che sarà scaricabile gratuitamente dalla stessa vetrina virtuale fino al 20 maggio. The Lion’s Song è “un gioco di avventura narrativa. È intriso di storia dell’inizio del XX secolo ed è basato su un gruppo di peculiari artisti e scienziati austriaci con ogni episodio della narrazione che esamina più da vicino le loro lotte intime con creatività e ispirazione ” tale è la descrizione del titolo di cui vi abbiamo già accennato in quest’altra news.

Epic ha regalato titoli gratuiti su base settimanale da quando Epic Games Store è stato lanciato nel dicembre 2018, inclusi 103 giochi nel 2020. Insomma, numeri di tutto rispetto, degni dell’altro grande “rivale” di sempre, Steam. Non finisce certo qui: in base ai prezzi statunitensi, i giochi gratuiti nel 2020 da soli valevano complessivamente ben 2.407 dollari. Epic afferma di aver distribuito oltre 749 milioni di titoli l’anno scorso.

Il celebre publisher ha speso decine di milioni di dollari per portare giochi gratuiti su Epic Games Storen, ma quando nel curriculum puoi vantare un certo Fortnite, è presumibile che qualsiasi cifra sia davvero roba di poco conto. A quanto pare, lo studio ha anche offerto a Sony 200 milioni di dollari per l’esclusiva EGS su 4-6 giochi PlayStation, anche se non si sa cosa sia successo dopo la suddetta offerta. Per quanto riguarda l’identità del gioco misterioso, non ci resta che aspettare pazientemente e vedere (w magari nel frattempo giocare quello di cui vi abbiamo accennato sopra).

A quanto pare, lo studio ha anche offerto a Sony 200 milioni di dollari per l'esclusiva EGS su 4-6 giochi PlayStation, anche se non si sa cosa sia successo dopo la suddetta offerta. Per quanto riguarda l'identità del gioco misterioso, non ci resta che aspettare pazientemente e vedere (w magari nel frattempo giocare quello di cui vi abbiamo accennato sopra).