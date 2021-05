PS4 Remote Play e Ubuntu, come giocare da remoto su Linux

Giocare alla PlayStation da remoto grazie al PS4 Remote Play su Windows e Mac è immediato, ma come si può giocare da remoto su Ubuntu o su qualsiasi OS Linux?

Videogiocare è uno strumento importante per molte persone, specialmente in questo periodo in cui il coronavirus ci impedisce di uscire e svolgere la nostra vita come eravamo abituati. La PlayStation è sicuramente la console più venduta al mondo e vanta milioni di utenti attivi ogni giorno che si divertono con gli innumerevoli titoli presenti sulla piattaforma. Ma cosa succede se uno di questi volesse giocare a un’esclusiva PlayStation dal proprio PC?

Beh per chi possiede una qualsiasi macchina con sistema operativo Windows o macOS dovrà solamente installare il software designato e connettersi alla Play. Tuttavia, per i detentori di Ubuntu e altri sistemi basati su Linux, PS4 Remote Play non è disponibile e giocare da remoto sarà impossibile, o quasi. Sebbene non sia presente un software ufficiale rilasciato da Sony, giocare da remoto non sarà impossibile, a patto che siate disposti a scendere a compromessi. Andiamo a vedere in che modo potrete farlo.

Scopriamo Chiaki – Come giocare da remoto su Ubuntu o altri OS Linux senza il PS4 Remote Play

Come abbiamo accennato poco fa, Chiaki è un software non ufficiale, gratuito e open source che vi permetterà di giocare da remoto. Oltre che sui sistemi basati su Linux, questo programma è disponibile anche per Windows e macOS, ma funziona anche sul vostro smartphone Android. Sebbene sia stato rilasciato solamente alcuni mesi fa, Chiaki lavora egregiamente sebbene alcune cose possano essere ancora implementate.

Proprio come il software ufficiale, è in grado di streammare i giochi, con bitrate variabile a seconda delle esigenze, in 720p o in 1080p. Tuttavia per quest’ultima risoluzione occorrerà disporre di una PlayStation 4 Pro. Chiaki è fornito di un PIN di log-in, la modalità schermo intero (tasto F11) e può riaccendere la console se si trova in stand-by. Sebbene presenti alcune funzionalità importanti, altre sono del tutto assenti.

Non è presente – al momento della stesura della guida, ma arriveranno in futuro – né il supporto al touchpad (attualmente bisogna premere il tasto T per attivarlo) né la possibilità di configurare i tasti della tastiera. Dovrete quindi utilizzare il controller della PlayStation per poter giocare. Tuttavia, grazie a SDL Gamecontroller in dotazione di default, Chiaki supporterà ogni tipo di controller.

Scaricare, installare e configurare Chiaki – Come giocare da remoto su Ubuntu o altri OS Linux senza il PS4 Remote Play

Per prima cosa dovremmo collegarci sulla pagina ufficiale e scaricare il file .AppImage e renderlo eseguibile. Per effettuare questo processo dovremmo fare clic con il tasto destro sul file, selezionare Proprietà, spostarci sulla schermata Permessi e spuntare la casella Consentire l’esecuzione del file come programma (o qualcosa di simile a seconda del vostro file manager). Ora aprite il file .AppImage facendo doppio click.

Adesso non ci resta che configurare il tutto. Con l’upgrade alla versione 7.0 di PlayStation sono cambiate un po’ di cose, rendendo il processo più macchinoso. Per prima cosa dovrete tornare sulla pagina precedente e scaricare uno fra il file .zip o tar.gz . Aprite il file e aprite le seguenti cartelle: chiaki-1.3.0 (o la relativa versione), scripts e infine estraete il file psn-account-id.py nella cartella Home. Ora aprite il terminale e inserite il comando python3 psn-account-id.py (o python invece di phyton3 in base alla versione di default del vostro sistema operativo).

Seguite le istruzioni che vi compariranno a schermo. Cliccando sul link dello script aprirete una nuova scheda nel vostro browser dove dovrete eseguire il log-in con l’account PlayStation. Dopo averlo fatto copiate il link e incollatelo nel terminale. Alla fine del processo il processo vi restituirà il vostro PSN Account-ID. Fatto ciò andate su Chiaki e registrate la console.

Cliccando sulla console nel programma, vi si aprirà una finestra pop-up che vi chiederà il vostro PSN Account-ID. Avrete bisogno inoltre di un PIN. Per ottenerlo questa volta dovrete andare sulla PlayStation e quindi in Impostazioni -> Impostazioni della connessione di riproduzione remota -> Aggiungi dispositivo . Dopo aver inserito entrambi cliccate su Register e il gioco è fatto.

Buon divertimento!

Per iniziare lo streaming adesso non dovrete far altro che cliccare due volte sulla vostra console all’interno di Chiaki e tutto andrà da sé. Se la console è in modalità Riposo, vi basterà cliccare con il tasto destro e cliccare su Send Wekeup Packet per riattivarla. Per questa guida su come giocare da remoto alla vostra PlayStation 4 su Ubuntu o qualsiasi sistema Linux senza il PS4 Remote Play è tutto. per non perdervi future guide e news sul mondo software e videolutico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!