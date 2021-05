Genshin Impact: rimandata la versione Switch?

Genshin Impact su Switch si farà decisamente attendere, a confermarlo sarebbe anche il leak che vi proponiamo in quest’articolo

Genshin Impact è stato rilasciato su PC e dispositivi mobile lo scorso anno affermandosi (a sorpresa) subito come uno dei titoli più popolari nel settore in questo momento, con un incredibile seguito da parte della community (di cui vi abbiamo già accennato). Verso la fine dell’anno, il titolo aveva all’attivo oltre 40 milioni di giocatori e quel numero è aumentato in modo significativo nell’ultimo mese.

Uno degli aspetti più sorprendenti del gioco sono i vari aggiornamenti che vengono rilasciati di volta in volta, questi aggiungono personaggi, regioni, armi e molto altro. Recentemente, ha fatto il suo debutto l’aggiornamento 1.5, che è stato ampiamente acclamato sia dai fan che dalla critica. Anche prima che Genshin Impact fosse rilasciato per le attuali piattaforme (console Sony e PC), gli sviluppatori avevano confermato che il titolo arriverà su Switch. Tuttavia, quest’ultima versione è sparita dai radar della community. Di recente sono emerse nuove potenziali informazioni al riguardo, vediamole nelle prossime righe di quest’articolo.

Genshin Impact: ecco quando potrebbe arrivare la versione Switch

Proprio oggi possiamo fornirvi alcune potenziali informazioni sul porting Switch di Genshin Impact. Secondo Genshin Leaker Genshin Report, la versione Switch di Genshin Impact sarebbe stata ritardata a causa dell’hardware di Nintendo Switch, decisamente differente da quello delle piattaforme su cui il gioco è sbarcato finora. Sebbene Genshin Impact non sia il gioco più “impegnativo” in circolazione, il titolo richiede comunque specifiche piuttosto elevate per essere eseguito, anche su smartphone.

Tuttavia, ci sono anche alcune buone notizie. Il rapporto suddetto riferisce anche che il porting Switch arriverà probabilmente quest’anno, il che significa che i fan non dovranno aspettare molto tempo per giocare a Genshin Impact sull’ibrida della grande N.

In precedenza si era ipotizzato che una serie di problemi avesse ritardato il porting. Questo va dalle varie implementazioni di microtransazioni alla compatibilità con l’eShop. A partire da ora, miHoYo deve ancora rivelare nulla sulla porting Switch, quindi come tutti i leak, anche questo dovrebbe essere presa con un bel paio di pinze rinforzate. Se siete interessati a saperne di più sul titolo in questione vi rimandiamo alla nostra analisi di qualche tempo fa.

In precedenza si era ipotizzato che una serie di problemi avesse ritardato il porting. Questo va dalle varie implementazioni di microtransazioni alla compatibilità con l'eShop. A partire da ora, miHoYo deve ancora rivelare nulla sulla porting Switch, quindi come tutti i leak, anche questo dovrebbe essere presa con un bel paio di pinze rinforzate. Se siete interessati a saperne di più sul titolo in questione vi rimandiamo alla nostra analisi di qualche tempo fa.