Amazon potrebbe acquistare la Metro Goldwin Mayer

Amazon forse è pronta a diventare un competitor ancora più forte nel mercato dell’audiovisivo: il colosso dello streaming e non solo, starebbe per acquistare la Metro Goldwyn Mayer

Mai come negli ultimi 15 anni il panorama cinematografico è stato così turbolento. Dopo la guerra dei brevetti terminata nel 1914, il sistema ha scelto la strada delle grandi case di produzione che si occupavano solo di cinema e poco altro. Negli ultimi quindici anni invece alcuni importanti colossi economici come Disney e Amazon, hanno compreso quanto sia fruttuoso acquistare brand o case di produzioni. Abbiamo visto tutto ciò specialmente con la Disney, la quale nel 2017 aveva inglobato la 20th Century Fox. Ora sembra essere il turno di Amazon. Difatti la famosa azienda, secondo The Information, è in trattative per acquistare Metro Goldwyn Mayer a un prezzo che oscilla tra i 7 e i 10 miliardi di dollari.

Amazon e le trattative per inglobare la Metro Goldwyn Mayer

Fondata nel 1924 da due personalità notevoli come Marcus Loew e Louis B. Mayer, la celebre casa di produzione ha avuto ricavi miseri negli ultimi anni. Pensate che nel 2010 ha guadagnato solo 23 milioni di dollari al box office americano. Un risultato davvero preoccupante per la Metro Goldwyn Mayer. Riconoscibile immediatamente per il celebre logo con il leone, forse anch’essa si arrenderà all’ennesimo colosso interessato all’archivio filmico che possiede. I portavoci di Metro Goldwin Mayer e Amazon hanno negato tutto, dicendo che si tratta di voci e speculazioni infondate. Sarò veramente così o un altro ricordo dell’Hollywood classica si è arreso alla contemporaneità?

Nel prossimo futuro la Metro Goldwyn Mayer ha delle uscite cinematografiche importanti: pensiamo a No Time To Die, il terzo capitolo di Creed e certamente il discusso House of Gucci con Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto. Se basteranno questi titoli a garantire il proseguimento indipendente della celebre casa di produzione è difficile crederlo. Certo, il nuovo capitolo di James Bond porterà tantissima gente al cinema. Eppure questa line up è davvero povera di titoli e questo purtroppo è un fatto. Noi seguiremo la vicenda attentamente per scoprire cosa accadrà.