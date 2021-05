Call of Duty Modern Warfare 3: nuovi leak sulla potenziale remastered

In base al leak che vi proponiamo in quest’articolo, sarebbe in lavorazione una remastered di Call of Duty Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare è stato uno dei franchise FPS più acclamati dalla critica. È passato più di un decennio da quando è stato rilasciato il primo titolo e la fortunata serie si è espansa in modo significativo nel corso degli anni. Activision ha rilasciato remastered dei classici giochi di Modern Warfare, e queste riedizioni sono riuscite a gonfiare ancora ulteriormente le vendite del brand.

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è stato rilasciato lo scorso anno e, con esso, il gioco ha potuto godere di una veste grafica aggiornata e accattivante sotto tanti punti di vista. Ora, sembra proprio che Activision si stia preparando a rilasciare anche la riedizione di Call of Duty: Modern Warfare 3 su piattaforme diverse. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Modern Warfare 3: ecco le presunte dimensioni della versione remastered

Secondo l’handle Twitter di PlayStation Game Size, un nuovo gioco è stato aggiunto al database di Activision, in molti sul web hanno quindi ipotizzato che si tratti della suddetta riedizione di Call of Duty Modern Warfare 3. Il gioco in questione ha una dimensione di 43,970 GB e una classificazione di età di 17+ con un ID intitolato “We Love Dogs!” il che potrebbe suggerire il fatto che questo potrebbe essere proprio Modern Warfare 3 Remastered, considerando che quel particolare titolo includeva il migliore amico dell’uomo come parte delle sue meccaniche di gioco.

🚨 An unknown game has been added to the database by Activision 🟪 Download Size : 43.970 GB pic.twitter.com/pEgQlUy3lo — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 17, 2021

Al momento in cui scriviamo, Activision non ha commentato o confermato ufficialmente che questo Modern Warfare 3 sia destinato a vedere nuovamente la luce, quindi come sempre, prendete tutto questo con un bel paio di pinze riforzate.

Non è la prima volta che abbiamo informazioni sul presunto Modern Warfare 3 Remastered. In precedenza, il noto leaker di Call Of Duty TheMW2Ghost aveva dichiarato che Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered arriverà nel secondo trimestre del 2021. È stato anche annunciato che il titolo sarà esclusiva PlayStation per un mese, il che è in linea con l’ultimo elenco del database suddetto.

Se dovessimo davvero ottenere un Modern Warfare 3 Remastered, potrebbe rivelarsi una buona notizia per molti fan di Call of Duty. Con l’elenco già mostrato, dovremmo (si spera) ricevere maggiori dettagli su questo molto presto.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.