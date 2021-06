Lenovo Go: tanti nuovi accessori per lo smart working

Lo smart working ormai si è insinuato nelle nostre vite e, tra vantaggi e svantaggi, sarà sempee più presente. Ecco perché la serie di accessori Lenovo Go è davvero interessante in questo momento

Lenovo annuncia oggi l’ampliamento del portfolio di prodotti e accessori del nuovo brand Lenovo Go, presentato lo scorso mese. L’ampio portfolio di accessori per PC è pensato per migliorare la produttività in mobilità, tenendo conto delle esigenze di coloro che lavorano in modalità ibrida, per sostenerli in attività quali il multitasking su molteplici dispositivi, nell’esigenza di ricaricare i dispositivi in mobilità o per ovviare alla scarsa qualità audio durante le conference call. Progettati per ispirare e migliorare l’esperienza degli utenti nel lavoro ibrido, gli accessori Lenovo Go offrono una soluzione esclusiva per funzionalità come alimentazione e audio, che aiuta a migliorare l’efficienza del proprio spazio di lavoro.

Ad esempio, il nuovo mouse Lenovo Go Wireless Multi-Device, annunciato il mese scorso, è il compagno perfetto per l’utente che lavora in multitasking passando spesso da un dispositivo all’altro. È possibile associare fino a tre dispositivi e passare da uno all’altro premendo un solo pulsante. I professionisti che si spostano costantemente in differenti spazi di lavoro apprezzeranno anche il kit di ricarica wireless USB-C Lenovo Go. Grazie all’esclusiva tecnologia Power-by-Contact (PbC), questo kit può caricare in modalità wireless un laptop da 13″ o 14″. Basta collegare il tappetino a un caricabatterie da 45 a 65 Watt e collegarne la base a una porta USB Type-C sul laptop.

Con la crescente diffusione dei più noti software di collaborazione, si trascorrono molte più ore indossando le cuffie, spesso non ottimizzate per le odierne piattaforme di comunicazione unificata. Lenovo Go Wired Speakerphone libera le orecchie dalla dal peso delle cuffie e offre flessibilità e un’eccellente qualità del suono. Lenovo Go Wired Speakerphone funziona con Microsoft Teams, include due microfoni omnidirezionali per il beamforming e la tecnologia far-field pickup per migliorare la chiarezza della voce, posizionandosi così come la soluzione perfetta per l’home office o le sale riunioni. Con una linea di prodotti ispirati dalle reali esigenze degli utenti e progettati sulla base delle loro indicazioni, Lenovo Go aiuterà le persone a lavorare in maniera produttiva, in qualsiasi luogo e momento. Il nuovo brand offrirà una serie di accessori in diverse categorie che rispondono alle necessità più comunemente associate al lavoro flessibile.

Lenovo Go: soluzioni per l’alimentazione

La preoccupazione di non avere abbastanza carica o di non avere accesso alla rete elettrica è uno dei problemi più sentiti da chi lavora spesso in mobilità. Le soluzioni di alimentazione di Lenovo Go ridanno alle persone il controllo della loro produttività con soluzioni di ricarica via cavo o wireless. In aggiunta al Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank annunciato lo scorso mese, è in arrivo il nuovo Lenovo Go USB-C Wireless Charging Kit, pensato per chi effettua spostamenti frequenti tra differenti aree di lavoro, il kit di ricarica wireless elimina la necessità di scollegare e ricollegare un cavo di alimentazione. In grado di caricare notebook da 13″ o 14″ fino a 65 W, il kit funziona tramite la tecnologia brevettata Power by Contact di Energysquare. A completare la gamma soluzioni di alimentazione viene presentato anche Lenovo Go Wireless Mobile Power Bank. Con una capacità di 10.000 mAh, gli utenti possono caricare contemporaneamente più dispositivi fino a un massimo di 30 W, uno tramite Qi wireless e due tramite USB-C. Eliminando la necessità di più cavi, la power bank riduce al minimo i problemi di durata della batteria di chi lavora in mobilità.

Lenovo Go: dispositivi di input

I mouse e le tastiere della famiglia Lenovo Go presentano numerose innovazioni che li rendono adatti agli ambienti di lavoro più dinamici, consentendo di passare rapidamente fra diverse postazioni di lavoro. In aggiunta al mouse Lenovo Go Wireless Multi-Device annunciato lo scorso mese, Lenovo Go presenta altri quattro prodotti. Lenovo Go USB-C Wireless Mouse, un mouse wireless con funzionalità esclusive in una soluzione leggera e adatta agli spostamenti frequenti. La batteria ricaricabile offre fino a tre mesi1 di utilizzo e il mouse, grazie a un sensore ottico di precisione, funziona perfettamente su molteplici superfici. Inoltre, per una maggiore personalizzazione è presente un pulsante programmabile ed è possibile regolare il numero di DPI, offrendo agli utenti un controllo ancora più preciso.

Considerato il gran numero di lavoratori da remoto che sempre più spesso sono impegnati con i propri PC per molte ore, l’utilizzo prolungato del trackpad o di un mouse tradizionale può essere faticoso. Grazie al nuovo mouse verticale wireless Lenovo Go, è possibile avere un’impugnatura ergonomica e una posizione naturale sul mouse a “stretta di mano” che riduce la pressione sul polso e l’affaticamento dell’avambraccio. Progettato utilizzando materiali ergonomici come il sughero con rivestimento UV, è anche facile da pulire. Il mouse ottico può essere collegato in modalità wireless e offre una precisione di puntamento estrema, con un massimo di 2400 DPI e sei pulsanti programmabili per una personalizzazione completa.

La tastiera Lenovo Go Wireless Split offre una sensazione al tatto di estrema reattività e un’inclinazione negativa per ridurre lo stress del polso. Come il mouse ergonomico, la tastiera include un poggiapolsi in sughero con rivestimento UV per un maggiore comfort. Inoltre, è disponibile anche il tastierino numerico wireless Lenovo Go, collegabile in modalità wireless, particolarmente indicato per chi utilizza spesso fogli di calcolo.

Lenovo Go: un audio più cristallino

La qualità audio è un elemento fondamentale dell’esperienza di collaborazione, ma è spesso data per scontata, causando frustrazione ed esperienze d’uso non ottimali. I dispositivi audio Lenovo Go sono progettati da zero per ridurre i rumori ambientali, restituire un’elevata qualità del suono ed essere semplici da utilizzare. Grazie al Lenovo Go Wired Speakerphone, progettato per funzionare nativamente con Microsoft Teams sarà possibile liberare le orecchie dall’uso prolungato delle cuffie, anche se sappiamo che non tutti gli ambienti lavorativi open space sono adatti all’uso prolungato degli altoparlanti. Per questo motivo, Lenovo Go include una selezione di cuffie e auricolari che soddisfano diverse esigenze audio per le videoconferenze e le videochiamate.

Le cuffie ANC cablate Lenovo Go e le cuffie ANC wireless offrono la stessa eccezionale esperienza audio on-ear in due pacchetti diversi. Le prime sono collegabili a ogni dispositivo tramite USB Type-C o Type-A, mentre le seconde sfruttano la tecnologia wireless con doppia connettività Bluetooth che consente l’accoppiamento simultaneo con due dispositivi. In alternativa, le cuffie ANC wireless possono essere collegate tramite USB Type-C per sfruttare anche l’opzione di ricarica. Entrambi gli auricolari funzionano con Microsoft Teams e offrono una cancellazione attiva del rumore con un’esperienza audio personalizzabile tramite software.

Le cuffie in-ear Lenovo Go ANC offrono la stessa esperienza audio di alta qualità con cancellazione attiva del rumore in un formato particolarmente comodo, dando la possibilità agli utenti di passare a una modalità “talk-through” ambientale con il semplice tocco di un pulsante. Progettate per funzionare universalmente con qualsiasi dispositivo USB Type-C, le cuffie in-ear includono una serie di pulsanti per un controllo rapido della riproduzione audio e delle chiamate. Nella confezione sono inoltre incluse tre dimensioni di auricolari in silicone per una maggiore comodità.

Un’esperienza smart

La gestione delle impostazioni personalizzate può spesso richiedere molto tempo, soprattutto se gli utenti devono lavorare su molteplici applicazioni per impostare diverse opzioni. Il software Lenovo Go Central aiuta a gestire e controllare gli accessori compatibili da un’unica applicazione. La regolazione delle impostazioni del mouse o la gestione delle configurazioni audio per le cuffie sono facilmente regolabili tramite un’unica interfaccia.

Percorrere lunghe distanze o il tragitto casa-lavoro può essere un’esperienza frustrante se dobbiamo portare con noi tutti gli accessori che ci servono. Riporre uno smartphone, gli auricolari, un mouse e una power bank in una custodia insieme a un laptop può causare danni, tra cui schermi graffiati, cavi o pulsanti rotti. Riporre gli accessori essenziali nell’elegante Lenovo Go Tech Accessories Organizer aiuta a proteggerli grazie ad alloggiamenti dedicati e isolati con cerniere impermeabili. Le sezioni dedicate per mouse, power bank, auricolari e cavo di alimentazione dell’organizer includono anche spazi per smartphone e penne, e consentono di riporre tutti gli accessori con facilità e senza rischio di danneggiarli.

Prezzi e disponibilità dei nuovi accessori verrà annunciata in seguito, quindi continuate a seguirci!