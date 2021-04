Xbox Game Pass: annunciati nuovi giochi per maggio

Xbox Game Pass continua ad arricchirsi di nuove aggiunte nel proprio catalogo: di recente sono stati infatti annunciati nuovi giochi che arriveranno sul catalogo nel mese di maggio. Vediamo insieme di che cosa si tratta

Tenere il passo con tutti gli aggiornamenti del catalogo del servizio di Microsoft non è impresa semplice. Per quanto Microsoft stessa, con i suoi servizi d’informazione, cerchi di mantenere la propria utenza il più aggiornata possibile, spesso è normale che ci si perda qualche pezzo per strada. In questo caso, la notizia dei nuovi giochi che approderanno a maggio sul Game Pass arriva direttamente dal sito Pure Xbox. Chiaramente si tratta solo di un primo assaggio, e con tutta probabilità questo elenco verrà aggiornato nelle prossime settimane.

I giochi annunciati per Game Pass in arrivo a maggio

Oltre a Second Extinction e Destroy All Humans! in arrivo alla fine di questa settimana, cominciamo a farci un’idea di quella che sarà la lineup di maggio. Iniziamo con Dragon Quest Builders 2, il cui arrivo è previsto per il 4 maggio, su console, cloud e PC; passiamo per The Wild At Heart in arrivo il 20 maggio per console (per le altre piattaforme sono ancora da decidere le date); finiamo infine con Knockout City, anch’esso in arrivo solo per console il 21 maggio. Come bonus, potremo trovare, sempre il 21 maggio, FIFA 21, in arrivo tramite EA Play, servizio che ricordiamo essere incluso nell’abbonamento Game Pass.

Oltre alle nuove aggiunte di maggio sul Game Pass, dobbiamo però sfortunatamente parlare anche dei giochi che verranno ritirati dal catalogo. Per ora, in realtà, sembra che siano pochi i giochi la cui scadenza è prevista nel prossimo mese: per la precisione, si tratta solo di titoli della serie FIFA. Saranno infatti FIFA 15, FIFA 16, FIFA 17 e FIFA 18 che verranno ritirati da EA Play e, di conseguenza, anche dal Game Pass.

Se volete rimanere aggiornati sulle novità legate all'Xbox Game Pass e a tutto il settore videoludico in generale, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK.