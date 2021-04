Xbox Game Pass: ecco gli ultimi giochi di aprile

Microsoft ha annunciato, tramite i suoi canali ufficiali, gli ultimi giochi che arriveranno sull’Xbox Game Pass in questo mese di aprile

Microsoft continua ad aggiornarci, come ormai fa in maniera periodica, dei nuovi arrivi sul proprio servizio ad abbonamento. Dopo l’ultimo aggiornamento, avvenuto all’inizio di questo mese, ecco che su Xbox Wire appare un nuovo articolo, in cui vengono annunciati tutti i nuovi arrivi dei prossimi giorni. Detto ciò quindi, vediamo insieme la lineup dei giochi che arriveranno in questa seconda metà di aprile su Xbox Game Pass, e per quale piattaforma, di preciso, saranno disponibili.

Alcune conferme e qualche novità tra i giochi di fine aprile su Xbox Game Pass

Di MLB The Show 21 in arrivo sul servizio di Microsoft ne avevamo già parlato, ed ecco che, una volta uscito (lo scorso 16 aprile), la sua presenza sul Game Pass è stata confermata per Xbox One, Xbox Series X/S e per il servizio cloud. Oltre ad esso, arriverà in data 22 aprile Phogs!, un titolo co-op uscito verso la fine dell’anno scorso, a questo giro solo per PC. Come piatto forte, troviamo, per tutte quante le piattaforme Microsoft, Second Extinction e Destroy All Humans!, in arrivo rispettivamente verso fine mese, il 28 e il 29 aprile.

Insieme a tutti questi giochi, ci sono altre due aggiunte interessanti di cui parlare. Se avete dato un’occhiata all’immagine sicuramente ve ne siete accorti: parliamo di Fable Anniversary, l’edizione rimasterizzata del primo capitolo, e Fable III. Questi giochi arriveranno su Game Pass, disponibili solo in cloud, il 30 aprile. Quello stesso giorno, vari titoli scadranno e verranno ritirati dal catalogo, eccovi di seguito la lista:

Endless Legend (PC)

For the King (Cloud, Console and PC)

Fractured Minds (Cloud and Console)

Levelhead (Cloud, Console and PC)

Moving Out (Cloud, Console and PC)

Thumper (PC)

