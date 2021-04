Oppo A53s 5G e A95 5G: annunciati ufficialmente

Oppo ha reso disponibile, solo per il mercato cinese al momento, i nuovi smartphone Oppo A53s 5G ed Oppo A95 5G, il primo entry level ed il secondo di fascia media

I nuovi device marchiati Oppo sono caratterizzati dalla possibilità di poter usufruire delle reti di ultima generazione grazie all’implementazione del relativo modem 5G e da alcune diversificazioni dal punto di vista del SoC per quanto riguarda l’Oppo A53s che monterà MediaTek Dimensity 700, e sotto il profilo fotografico per l’Oppo A95 5G. Vediamo più in dettaglio le relative schede tecniche.

Oppo A53s 5G: scheda tecnica

Display: LCD da 6,5″ con risoluzione HD+ (1600×720 pixel) , refresh rate a 60Hz ;

da con risoluzione , refresh rate a ; CPU: SoC MediaTek Dimensity 700 con processo produttivo a 7nm;

con processo produttivo a 7nm; GPU: Mali G57 MC2;

RAM: 6GB/8GB di tipo LPDDR4x ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.1 , espandibile tramite slot MicroSD fino ad 1TB (~1024GB) ;

per archiviazione interna di tipo , espandibile tramite slot ; fotocamera posteriore: principale da 13MP , ottica f/2.2 + sensore di profondità da 2MP , ottica f/2.4 + sensore macro da 2MP , ottica f/2.4;

, ottica f/2.2 + sensore di profondità da , ottica f/2.4 + sensore macro da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 8MP con ottica f/2.0;

con ottica f/2.0; connettività: 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , USB-C, GPS/ GLONASS/ Beidou jack da 3,5mm ;

; batteria: 5000mAh ;

; dimensioni: 164 x 75,7 x 8,4mm ;

; peso: 189,6g ;

; colori: Crystal Blue e Ink Black ;

; OS: Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.1 ;

; Prezzo versione da 6GB RAM/128GB ROM: ~166€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/256GB ROM: ~188€

Oppo A53s 5G: analisi

Il più economico del duo presenterà un grande display LCD da 6,5″ solo HD+, un SoC Mediatek Dimensity 700 supportato da ben 6GB o più di memoria RAM (in base alla versione scelta). Questa triade di elementi va ad orientare questo smartphone a chi non ha troppe pretese e lo utilizza principalmente per la visione di video, navigazione web e poco altro. Certamente la capiente memoria RAM consentirà un fluido multitasking delle applicazioni e le generose dimensioni dello schermo un comodo split screen, ma di più non si potrà chiedere al prodotto per via dei limiti del processore. Il supporto alle reti 5G permetterà inoltre un’altissima velocità di navigazione web. Da segnalare la presenza del jack da 3,5mm ed il supporto ad Android 11 nonostante sia un dispositivo entry level. Il comparto fotografico da 13MP, composto da un triplo sensore, regalerà scatti di qualità sufficiente o poco più.

Oppo A95 5G: scheda tecnica

Display: AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate a 60Hz , frequenza di campionamento tattile fino a 180Hz e sensore di impronte digitali sotto lo schermo ;

da con risoluzione e refresh rate a , frequenza di campionamento tattile fino a ; CPU: SoC Octa-Core MediaTek Dimensity 800U ;

; RAM: 8GB ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.1 , espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna di tipo , espandibile tramite slot ; fotocamera posteriore: principale da 48MP , ottica f/1.7 + ultra grandangolare da 8MP , ottica f/2.2 + sensore macro da 2MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.7 + ultra grandangolare da , ottica f/2.2 + sensore macro da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 16MP con ottica f/2.4;

con ottica f/2.4; connettività: 5G SA / NSA, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.12a / b / g / n / ac, USB-C, GPS, A-GPS, Beidou, Glonass, GALILEO ;

; batteria: 4310mAh ;

; dimensioni: 160,1 x 73,4 x 7,8mm ;

; peso: 173g ;

; OS: Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.1 ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~255€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/256GB ROM: ~293€

Oppo A95 5G: analisi

Grazie al suo schermo AMOLED da 6,43″ FHD+ offrirà colori vividi e intensi nonché neri assoluti rispetto al modello più economico. Il connubio MediaTek Dimensity 800U e gli 8GB di RAM offriranno prestazioni solide durante il multitasking o nell’uso di applicazioni in split screen. Sarà possibile eseguire anche videogiochi di una certa complessità grazie al processore più performante. La memoria ROM fino a 256GB sarà espandibile tramite MicroSD, offrendo quindi una capacità di archiviazione elevatissima. Anche in questo smartphone sarà presente Android 11 a muovere il tutto nonché il supporto alle reti 5G. Da segnalare la presenza del sensore di impronte digitali sotto al display. L’obbiettivo fotografico principale da 48MP dovrebbe generare scatti di buona qualità in qualunque circostanza.

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone cinesi Oppo? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!