Knockout City arriverà su Game Pass e EA Play al day one

Velan Studios e Electronic Arts hanno rivelato che Knockout City sarà disponibile già dal day one sia su EA Play che Xbox Game Pass

Negli ultimi tempi i servizi ad abbonamento stanno diventando sempre più popolari. Quello di maggior successo è ovviamente l’Xbox Game Pass di Microsoft, ma anche Ubisoft + e EA Play non se la cavano mai.

Visto il loro enorme successo, tante compagnie decidono di pubblicare molto presto i propri titoli su queste piattaforme. Infatti da pochissimo Velan Studios e Electronic Arts hanno dichiarato che Knockout City sarà disponibile già dal day one sia su EA Play che Xbox Game Pass!

Dal 21 maggio Knockout City arriverà sui migliori servizi ad abbonamento

Knockout City sarà rilasciato il 21 maggio per tutte le piattaforme e a quanto pare arriverà anche su alcuni servizi ad abbonamento. Il gioco infatti sarà immediatamente disponibile sia su Xbox Game Pass che EA Play. In questo modo gli abbonati potranno gettarsi subito in una partita di Knockout City senza essere costretti a spendere nulla.

Per chi non lo sapesse, Knockout City è un titolo multiplayer competitivo a squadre in cui i giocatori si affronteranno in folli partite di dodgeball. Essendo multigiocatore, questa grande diffusione farà davvero molto bene al gioco. Questo accadrà perché il numero di giocatori attivi aumenterà davvero molto e i possessori del gioco riusciranno a trovare delle partite più facilmente.

Knockout City sarà disponibile dal 21 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, Xbox Game Pass e EA Play.