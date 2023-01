Fortnite: tante novità in arrivo per i tornei del 2023

Epic Games ha annunciato che nel 2023 ci saranno tante novità per quanto riguarda lo svolgimento dei principali tornei di Fortnite

Nonostante ormai abbia una veneranda età, Fortnite è un titolo che continua ad essere davvero molto popolare anche adesso. Questo è dovuto ovviamente alla costanza con cui il titolo si arricchisce di nuovi contenuti, ma non solo. Anche il lato competitivo infatti contribuisce a tenere alto l’interesse nei confronti di Fortnite e a quanto pare nel 2023 Epic Games ha intenzione di effettuare diversi cambiamenti alla struttura dei tornei.

Epic ha intenzione di riorganizzare tutti i tornei della Fortnite Champion Series

La Fortnite Champion Series è un grande evento stagionale con qualificazioni che si svolgono nel corso dell’intera Season e che infine termina con una grande finale che racchiude i migliori giocatori di tutto il mondo. Questa struttura specifica ha contraddistinto la FNCS per diversi anni ma ora è arrivato finalmente il momento di cambiare. Epic Games infatti ha deciso di trasformare la Fortnite Champion Series in un evento da cinque settimane che permetterà ai professionisti di guadagnare punti per partecipare al Fortnite Champion Series Global Championship, un nuovo importantissimo torneo che si svolgerà nella seconda metà del 2023 a Copenhagen.

La prima Major andrà a sostituire direttamente le Elite Divisional Cups e inizierà ufficialmente il 2 febbraio 2023. Ogni Major avrà la propria classifica e al termine della competizione le prime 40 coppie tra tutti i tornei andranno alle Grand Finals assieme ad altri 20 giocatori decisi con un Last Chance Qualifier. Le qualificazioni per la finale globale saranno divise per regione, con UE e NA West sovrarappresentati rispetto ad altre regioni.

Ci sono inoltre delle novità anche per quanto riguarda i premi in denaro dei tornei. Quest’anno infatti il montepremi totale di tutte le competizioni ammonterà ad un totale di ben 10 milioni di dollari. Tutti i Major avranno in palio 2 milioni di dollari, mentre la Fortnite Champion Series Global Championship offrirà ai partecipanti un premio molto più generoso.

Fortnite è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.