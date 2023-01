eSerie A TIM 2023: ecco le squadre che parteciperanno

In questo articolo potrete trovare tutte le squadre che parteciperanno all’edizione 2023 dell’eSerie A TIM, una delle più importanti competizioni italiane di FIFA 23

La eSerie A TIM è un grande campionato di FIFA 2023 in cui si affronteranno alcune delle più grandi squadre eSportive del nostro paese. Quest’anno parteciperanno alla competizione tanti team che hanno preso parte alle vecchie edizioni della competizione, ma ci saranno anche dei nuovi ingressi. Se volete scoprire quali sono le squadre che si affronteranno durante la eSerie A TIM del 2023, in questo articolo potrete trovarle tutte.

Vecchie glorie e nuove squadre tra i partecipanti dell’eSerie A TIM 2023

Ovviamente in questa nuova edizione dell’eSerie A TIM non poteva mancare il Torino, attuale campione in carica della competizione. Questa grande squadra è sicuramente una delle più popolari al momento, ma a quanto pare dovrà fare i conti con una grossa new entry. Quest’anno infatti parteciperà anche la Juventus Dsyre, un team che conta tra le sue fila dei giocatori del calibro di Danipitbull, Denuzzo e Dagnolf. Alla eSerie A TIM 2023 però ovviamente partecipano anche tante altre squadre e nell’elenco qui sotto potrete trovarle comodamente tutte:

Torino FC eSports

Juventus Dsyre

Bologna Fc 1909 eSports

US Cremonese eSports

Empoli Fc Esports

Fiorentina Esports

Hellas Verona FC eSports

US Lecce eSports

AC Monza Team eSports

U.S. Salernitana 1919 eSports

Sampdoria eSports

Sassuolo eSports

Spezia Esports

Udinese eSports D-Link

Con dei partecipanti di questo calibro la eSerie A TIM di quest’anno si prospetta sicuramente molto avvincente, ma purtroppo è facile notare delle grandi assenze. Nella lista infatti mancano nomi importanti come quelli di Napoli, Milan, Inter, Lazio, Roma e Atalanta. Tutte queste grandi squadre infatti hanno un contratto esclusivo con Konami ed eFootball, e di conseguenza non potranno partecipare a questa competizione.

