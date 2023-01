Smartphone, tablet, iPhone e iPad ricondizionati: un ottimo affare

Acquistare prodotto tecnologici come smartphone, tablet, iPhone e iPad ricondizionati permette di risparmiare un sacco di soldi e non solo! Ecco i nostri suggerimenti

Il prezzo medio di smartphone e tablet continua a salire. Se qualche anno fa un top di gamma veniva piazzato tra 800 e 900 euro, oggi superiamo facilmente i 1000. Ne vale la pena? In molti casi la risposta è no. Per cui molte persone decidono di ripiegare sui medio gamma. Ci sono tanti ottimi telefono in questa fascia di prezzo, tuttavia il top di gamma ha sempre una marcia in più. In molti casi è più consigliabile in top di gamma dell’anno scorso che un medio gamma dell’anno corrente. Ecco perché il mercato dei prodotti tecnologici ricondizionati è molto florido, soprattutto nei prodotti di fascia alta. Vediamo alcuni consigli per gli acquisti di uno smartphone ricondizionato o di un iPad ricondizionato.

Smartphone, tablet, iPhone e iPad ricondizionati: i nostri suggerimenti

Il mercato è così florido che alcune aziende come Apple vendono i loro stessi prodotti ricondizionati, questo fa capire quanto siamo ormai sicuro acquistare cellullari ricondizionati. Ci sono però tantissimi rivenditori di terze parti come MediaWorld, Refurbed, Back Market e molti altri ancora che offrono un ottimo servizio di ritiro dell’usato e vendita di prodotti ricondizionati. La procedura di ricondizionamento è semplice: i prodotti usati vengono ritirati e controllati. Si passa poi a correggere eventuali difetti e a dare un valutazione sulle condizioni del prodotto – per esempio presenza di segni di usura o graffi. Il prodotto viene ovviamente riportato alle impostazioni di fabbrica e poi venduto. Sarà quindi molto importante studiare bene la scala di valutazione del rivenditore che abbiamo scelto per capire bene che eventuali difetti ha il prodotto che stiamo per acquistare usato.

Altro aspetto fondamentale è la garanzia. I rivenditori possono avere politiche diversi sui resi e garanzie. Ovviamente è preferibile il rivenditore che offre una garanzia – in genere un anno – anche se il prezzo può essere più elevato. Ovviamente se il prodotto gode di una garanzia residua del produttore tanto meglio.

Una scelta sostenibile sotto tanti punti di vista

Se si acquistano smartphone, tablet, iPhone e iPad ricondizionati prima di tutto si fa un favore all’ambiente perché si prolunga la vita dei dispositivi. Ormai i rifiuti elettrici ed elettronici sono talmente tanti che non possono essere trascurati e sono difficilissimi da gestire.

E poi è anche un vantaggio per il nostro portafogli. Per esempio un iPad 11 Pro ricondizionato costa in media un 20-25% in meno rispetto al modello nuovo ed in genere si tratta di prodotti abbastanza longevi. Anche su iPhone 14 Pro, il più recente smartphone top di gamma della Mela possiamo risparmiare tra i 100 e i 15o euro per un modello in condizioni pari al nuovo! Parliamo di telefono con meno di un anno di vita dopotutto. Ma non c’è solo Apple in gioco. Anche Samsung ha le sue carte da giocare. Volete provare uno smartphone pieghevole come Z Fold 4? Potete contare su sconti anche di 300 euro su prodotti Samsung ricondizionati. Ma anche i top di gamma della serie S21 ed S22 possono essere acquistati con degli ottimi sconti a prezzi da medio gamma sotto i 500 euro in certi casi.

