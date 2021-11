Forspoken: il titolo compare nel Microsoft Store

Forspoken, il nuovo titolo Square Enix, compare misteriosamente nel Microsoft Store. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Conosciuto inizialmente con il nome provvisorio di Project Athia, il titolo si è mostrato ufficialmente durante lo Square Enix Presents di quest’anno, prendendo il nome ufficiale di Forspoken. Il titolo fin dal suo annuncio è stato confermato come esclusiva temporale per Steam e console PlayStation 5. Per questo molti utenti nelle scorse ore sono rimasti colpiti dall’apparizione di una pagina dedicata proprio a Forspoken nel catalogo del Microsoft Store.

Forspoken comparso a sorpresa anche nel Microsoft Store

La nuova creatura di Square Enix e Luminous Productions è un’avventura open world fantasy in terza persona dai toni cupi ed affascinanti. In essa impersoneremo Frey, una giovane ragazza che si ritrova catapultata nel regno di Athia. Il titolo, che si avvarrà dell’utilizzo dell’FSR di AMD per garantire una grafica di gioco davvero next gen, ha da subito catturato l’attenzione della community, ed è atteso con ansia entro la fine del 2022 come esclusiva temporale su PS5 e Steam.

Recentemente però è stato riportato da varie fonti che Forspoken sembra essere apparso, con una scheda di gioco dedicata, anche su Microsoft Store, malgrado esso non sia atteso su altre piattaforme prima del 2024. La cosa ha subito creato grande interessa tra i fan, ma un dietrofront sull’esclusiva al momento non sembra plausibile. L’ipotesi più probabile è infatti che Microsoft abbia adottato un comportamento simile a quello avuto per altre esclusive temporali, come Rise Of The Tomb Rider.

