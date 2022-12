Forspoken: in arrivo un nuovo gameplay e una demo?

A breve avremo la possibilità di vedere un nuovo gameplay di Forspoken e, stando ad alcuni rumor, probabilmente avremo presto a disposizione anche una demo

Forspoken, titolo targato Square Enix, ha fatto parlare di sé fin dal primo momento e fin da quando fu presentato come Project Athia. Dopo il cambio titolo e dopo uno spiacevole rinvio, ad oggi siamo ancora qui a parlarne e, presto, probabilmente potremo anche provarlo. Il gioco è stato disponibile alla prova durante la Milan Games Week ma, il gameplay trailer che verrà mostrato venerdì 9 dicembre potrebbe annunciare proprio l’arrivo di una demo di Forspoken.

Forspoken: un gameplay trailer annuncerà la demo?

Come detto poche righe “fa”, potrebbe presto arrivare una demo di Forspoken, in seguito al gameplay trailer che verrà presentato domani, venerdì 9 dicembre. Una notizia che arriva direttamente dalla pagina twitter di PlayStation. Sempre da una pagina twitter arriva il rumor relativa alla conseguente uscita di una demo. A riportarlo è stato il leaker Renka_schedule che prontamente è riuscito a catturare un’immagine decisamente interessante. Diamo un’occhiata al doppio cinguettio in questione:

Come potete notare abbiamo, in basso il tweet che annuncia il gameplay di domani e, in alto, un tweet di PlayStation Japan che, dopo pochi minuti è stato rimosso che annuncia proprio l’uscita della demo. Una notizia, dunque, molto interessante considerando che, dopo il tanto chiacchiericcio intorno a questo gioco, una demo per farci capire meglio di che titolo si tratterà calza decisamente a pennello. Restiamo comunque in attesa di ulteriori annunci e novità, magari proprio durante la lunga nottata che ci aspetta a tema The Game Awards. Fateci sapere, con un commento, che cosa ne pensate!

Per rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttoteK. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata alle offerte di Instant Gaming.