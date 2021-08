Foreclosed: disponibile il trailer di lancio!

Disponibile da oggi Foreclosed, nuova creatura targata Merge Games, andiamo a vedere insieme il trailer di lancio e le principali caratteristiche del gioco

Disponibile da oggi, 12 agosto 2021, Foreclosed, il nuovo titolo targato Merge Games, di cui presto andremo a vedere anche il trailer di lancio. Sulla scia del “successo” di Cyberpunk 2077, un’altra avventura è pronta a farci tuffare nuovamente in un contesto futuristico e distopico con, però, un carattere ed una personalità decisamente peculiari. Scopriamole insieme.

Foreclosed: trailer di lancio e caratteristiche del titolo

Foreclosed è un’action-adventure story-driven e ambientato in un mondo distopico ricco di azione, suspence, e impianti cibernetici sperimentali. Lo stile unico e immersivo farà sentire i giocatori come dei veri e propri eroi dei fumetti. Il gioco combina la profonda interattività e il grande valore ludico dei videogame con l’estetica dei fumetti: tutte le sequenze di gioco, da quelle più interattive a quelle più cinematiche, si svolgono nel contesto stilistico tipico della graphic novel. Tutti questi elementi sono visibili nel trailer di lancio di Foreclosed:

In Foreclosed seguiremo le disavventure di Evan Kapnos, la cui identità è stata recentemente pignorata, e con essa gli sono stati tolti il suo lavoro e l’accesso alla Blockchain e alla maggior parte dei servizi pubblici. Evan è ora costretto a trovare un modo per scappare dalla città prima che i suoi impianti siano venduti all’asta. Ci troveremo, inoltre, ad avere a che fare con combattimenti Hi-tech in cui si andranno a combinare le abilità del nostro protagonista con armi come la Pistola Simbiotica.

Foreclosed, ripetiamo, è disponibile a partire da oggi su Steam, Epic, Stadia, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo. Date un’occhiata ad Instant Gaming per acquistare videogiochi a prezzo scontato.