River Tails: Stronger Together, l’indie italo-inglese si avvia al Kickstarter

Si avvicina al calcio d’inizio l’amichevole Italia-Inghilterra ora che il gioco indie River Tails: Stronger Together va verso il Kickstarter

Il neonato team di sviluppo indie Kid Onion Studio si avvia verso il travaglio su Kickstarter del suo primo fiocco azzurro, River Tails: Stronger Together. Dovremmo limitarci a dire “azzurro”, ma dopo la finale dei campionati europei sarebbe più corretto definirlo bicolore: Kid Onion Studio sarà infatti un team diviso tra Italia ed Inghilterra. Il titolo punta a riportare in auge il genere dei platformer 3D con un duo come protagonista: un’idea così valida e consolidata che, talvolta, può venire riconosciuta anche da autori illustri. Se l’idea vi alletta, ad autunno inoltrato avremo modo di incoraggiarli.

L’indie un po’ paisano e un po’ British nel (futuro) Kickstarter di River Tails: Stronger Together

Quando aprirà i battenti la raccolta fondi su Kickstarter per l’indie River Tails: Stronger Together, dunque? Tutto ciò che sappiamo è un generico novembre 2021, ma l’entusiasmo di Marco Vidale si estende anche alla volontà di portare idee nuove anche nel gameplay. Nell’avventura, infatti, al di là di vedere due personaggi agli antipodi sullo stesso schermo (il gatto Furple e il pesce Finn), sarà la possibilità di condividere l’avventura con i nostri amici il vero piatto forte del gioco. Contrariamente ad altri platformer, infatti, in questo caso l’intera avventura promette di essere giocabile in co-op locale.

Il level design sembra prestarsi meglio, per esigenze di co-op, ad un progresso lineare in stile Crash Bandicoot, con una punta di Super Mario 3D World (ottime premesse) per la gestione della telecamera. Il character design, specie per Furple, riporta invece alla mente il fumetto disneyano dello Stivale (uno su tutti, Stefano Intini). I presupposti per un nuovo imprevedibile successo, dunque, sembrerebbero esserci tutti: se il gioco dovesse fare capolino in un Indie World come quello di ieri, saremmo ben contenti di annuire col sorriso. Auguriamo dunque ai “cipollotti” di Kid Onion Studio buona fortuna per il progetto, dandoci appuntamento a novembre per quando sarà giunto il momento di mostrare un degno supporto.

