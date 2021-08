Back 4 Blood: annunciata l’entrata in fase gold

Il popolare shooter cooperativo a tema zombie Back 4 Blood è appena entrato in fase gold. Ciò significa che il gioco è quasi pronto per il rilascio

Proprio in questi giorni si stanno svolgendo le varie fasi della beta. Oggi, mentre la beta ritorna disponibile per tutti i giocatori gratuitamente, gli sviluppatori Turtle Rock ci aggiornano sull’entrata in fase gold di Back 4 Blood. Ovvero il momento in cui comincia la stampa dei supporti fisici e assieme le verifiche per la certificazione digitale. Notizia questa che segna l’avvicinarsi al rilascio ufficiale del gioco.

Warner Bros Games annuncia l’entrata in fase gold di Back 4 Blood

Dopo un periodo di beta riservata agli utenti che avevano fatto il preorder, oggi la beta ritorna in forma pubblica disponibile per tutti i giocatori. Tuttavia, sembra che le cose stiano andando per il verso giusto per il rilascio. Il publisher Warner Bros Games ha confermato con un tweet l’entrata in fase gold di Back 4 Blood. Descritto come successore spirituale di Left 4 Dead, Back 4 Blood vede il gruppo dei Cleaner affrontare ed eliminare gli umani infetti chiamati Ridden. Questo significa correre e sparare all’impazzata per farsi largo in mezzo a orde di zombie che vanno dai più normali a mostri quali gli Ogre, gli Snitcher e gli Sleeper.

Ogni personaggio giocabile ha perk e abilità uniche come l’aumento di munizioni o vita extra. Inoltre, la novità è rappresentata dal sistema delle carte. Qui, i giocatori possono schierare sul campo delle carte che attivano delle abilità passive in combattimento. Ricordiamo che l’uscita del titolo è prevista per il 12 ottobre 2021 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Infine, il titolo sarà disponibile al lancio su Game Pass.

