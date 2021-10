Da non perdere!

Il cast comprende la candidata al Golden Globe Caitriona Balfe, il premio Oscar Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds e vedremo per la prima volta sullo schermo, il piccolo Jude Hill, di soli 10 anni. Dornan e Balfe rappresentano un’appassionata coppia della classe operaia coinvolta nel caos , con Dench e Hinds che interpreteranno i nonni arguti.

In un b ellissimo bianco e nero il regista racconta una storia di formazione nell’Irlanda del Nord del 1969 , quando i cosiddetti “Troubles“, iniziarono a mietere vittime. Si tratta di una commovente storia di amore, risate e perdita nell’infanzia di un ragazzo, tra la musica e il tumulto sociale della fine degli anni ’60.

Kenneth Branagh metterà momentaneamente da parte i misteri del baffuto Poirot e gli scenari dei romanzi gialli di Agatha Christie (l’uscita di Assassinio sul Nilo è fissata al 2022 per il momento), per addentrarsi nel passato dell’Irlanda del Nord, più precisamente nell’anno 1969 , all’inizio della Questione Irlandese , conflitto che durerà 30 anni.

In Italia il film sarà distribuito a partire dall’11 novembre dalla Universal Pictures e sarà presentato in anteprima anche al Festival del Cinema di Roma , nella rassegna Alice nella Città.

Rosy Talarico

