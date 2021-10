Scopriamo insieme, in questa dettagliata guida, quali sono le migliori armi da utilizzare nella Beta di Battlefield 2042: preparatevi, la Guerra incombe

La versione Beta di Battlefield 2042 è andata live nella giornata di ieri, 6 ottobre, e lo rimarrà fino alle 10 di domenica. Questo, però soltanto se avete già preordinato il gioco o se siete iscritti ad EA Play, per tutti gli altri la versione di prova sarà disponibile a partire da domani, 8 ottobre. Vi ricordiamo che per giocarci avrete bisogno di un abbonamento Xbox Live, ma non del PlayStation Plus. Tutto ciò ovviamente in vista del lancio del titolo completo di DICE ed Electronic Arts previsto per il prossimo 19 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. In attesa della nostra anteprima, in cui vi daremo le prime impressioni scaturite dalle diverse ore che abbiamo passato sulla Beta di Battlefield 2042, abbiamo deciso di introdurvi al gioco con alcune guide utili alla vostra sopravvivenza sul campo di battaglia.

No, non siete pronti

Una buona introduzione alla Beta di Battlefield 2042 l’abbiamo già data con i nostri “trucchi e consigli”, in questa sede vorremmo occuparci delle migliori armi per avventurarci in queste prime ore di guerra. Ovviamente, la lista che seguirà sarà basata esclusivamente sulla nostra esperienza personale, e non vuole riflettere in alcun modo una presunzione di verità assoluta. Siamo abbastanza convinti, però, che vi ritroverete piuttosto d’accordo con le nostre scelte una volta provata la versione di prova. Potete sempre usare la sezione commenti qua sotto per suggerirci qualche aggiunta! Elencheremo un’arma per ciascuna classe disponibile: Mitra, Fucili d’Assalto, Fucili di Precisione, Mitragliatrici Leggere e Armi Secondarie (in questo caso saranno due, perché ci siamo innamorati). Iniziamo!

Mitra: K30 | Battlefield 2042: guida alle migliori armi della Beta!

Il K30 è, a nostro parere senza alcun paragone con gli altri, il miglior Mitra per avventurarsi in Battlefield 2042. Bestiale a distanza ravvicinata, quest’arma è in grado di uccidere il nemico con una singola raffica di colpi. Il rateo di fuoco impressionante, la maneggevolezza e la precisione lo rendono l’opzione perfetta per tutti i videogiocatori che amano giocare da vicino. Tuttavia, vi consigliamo di ampliarne il caricatore: andrà ancora meglio nel caso vi doveste trovare contro un gruppo di nemici. Altrimenti potreste rimanere a secco…

Fucile d’Assalto: M5A3 | Battlefield 2042: guida alle migliori armi della Beta!

Il M5A3 potrebbe sembrare, ad occhi inesperti, un’arma iniziale e utile solo nelle prime fasi di gioco: non fatevi ingannare. Questo fucile d’assalto è utile a praticamente qualsiasi distanza, specialmente se lo utilizzate nella sua modalità a colpo singolo per sparare da lunghe distanze. Anche la gestione del rinculo è ottima, grazie ai potenziamenti sottocanna. Forse a livello di potenza l’AK 24 si apposta ad un livello superiore, ma troviamo che l’M5A3 sia un’arma decisamente più affidabile da portarsi dietro nei combattimenti.

Fucile di Precisione: SWS-10 | Battlefield 2042: guida alle migliori armi della Beta!

Ogni cecchino deve poter contare sulla sua arma e deve trovare un’anima gemella a cui affidare la propria vita. La nostra scelta per Battlefield 2042 è l’SWS-10, un Fucile di Precisione ad alto calibro e dotato di una lunga lista di accessori, nonché di un mirino che arriva fino ad uno zoom 8x. Utilissimo anche se dovrete affrontare gruppi di nemici, anche a causa della velocità di tiro e di ricarica, nonché del colpo in sé: davvero un gioiellino.

Arma Secondaria: LCMG | Battlefield 2042: guida alle migliori armi della Beta!

Se siete grandi pistoleri e siete stanchi di rimanere senza proiettili proprio nel momento del bisogno, a pararvi il sedere arriverà l’LCMG. Dotata anche di Proiettili Perforanti, che vi permetteranno di danneggiare anche i veicoli, l’LCMG è perfetto come supporto alla vostra arma primaria. Nonostante abbia anche una buona potenza, è piuttosto semplice da controllare se riuscirete a mantenere la presa.

Amore a prima vista: M44 | Battlefield 2042: guida alle migliori armi della Beta!

Ebbene sì, lo avevamo detto. Per le armi secondarie abbiamo deciso di inserire una seconda scelta, semplicemente perché ci siamo innamorati dell’M44. In questo caso non stiamo parlando di una semplice pistola, ma di una Magnum con un mirino Raven 4x (non disponibile nemmeno per alcune armi primarie) e Proiettili Perforanti. Dobbiamo seriamente dire altro? Amore a prima vista!

E ora siete pronti!

E qui si conclude la nostra personalissima guida alle migliori armi da utilizzare nella versione Beta di Battlefield 2042. Che cosa ne pensate voi? Avete qualche altro suggerimento? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!