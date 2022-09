FIFA 23: l’app per l’early access è ora disponibile

“App” come abbreviazione di apposita: il software di accompagnamento per FIFA 23 ed annesso early access è disponibile per dispositivi smart

Alzi la mano (anzi, il piede) chi ha voglia di early access, purché sia pronto ad usarlo per scattare su smartphone e tablet: l’app dedicata a FIFA 23 è ora disponibile. Bisogna naturalmente rispondere ai prerequisiti per intrufolarsi negli spogliatoi di Electronic Arts e avere un accesso anticipato ad Ultimate Team (da cui l’acronimo filo-brasiliano FUT). Ciononostante, se già fate parte di questa ristretta cerchia, ora potrete suggellare la vostra fedeltà al brand su dispositivi smart (appartenenti naturalmente alle due solite grandi famiglie, iOS ed Android). Quest’uscita segue il già noto lancio dell’app web di qualche giorno fa.

Accesso in rete per andare in rete: app per godere di early access con FIFA 23 e dove trovarle

Le app, che si tratti delle versioni per browser di qualche giorno fa o delle loro odierne controparti per dispositivi smart, consentono ai giocatori di aprire pacchetti e vendere oggetti di FIFA Ultimate Team (FUT) 23 in anticipo sull’uscita del gioco prevista per settimana prossima. In termini meno fantacalcistici, dunque, potrete fare tutto… fuorché giocare. In base alla vostra “cronologia”, però, potrete ricevere una differente “ricompensa per la fedeltà”. EA ha dichiarato di essere già al lavoro per sbrogliare la matassa di utenti con problemi di login per l’applicazione web, quindi i problemi infrastrutturali dovrebbero già essere stati risolti.

La stagione di #FIFA23 sta per iniziare! Ecco a voi la prima Squadra della Settimana #FUT  C’è solo l’imbarazzo della scelta tra i gol di @ciroimmobile  e @Sonny7 ⚡️, i traccianti di @KevinDeBruyne  e altro ancora  In arrivo su #FUT23: https://t.co/UKKsO339NP#TOTW pic.twitter.com/ltrber2Two — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) September 21, 2022

L’appuntamento con il gioco vero e proprio è previsto tra sette giorni. Il 30 settembre, infatti, il simulatore calcistico uscirà per PC, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 e PS5. La corsia preferenziale per l’accesso anticipato all’Ultimate Edition si aprirà tre giorni prima, il 27 di settembre. I membri iscritti al programma EA Play godranno a quel punto di una versione di prova per dieci ore. Tra le varie feature inedite, spiccano nuove meccaniche di chimica tra i giocatori e un’inedita modalità “FUT Moments” per (ri)gustarsi al VAR la varietà di situazioni in campo.

Ora sta a voi dirci la vostra: per voi è fischio d’inizio o si tratta di fischi e basta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.