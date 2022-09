Biostar annuncia la nuova scheda madre X670E VALKYRIE

La miglior scheda madre AMD AM5 per giocatori e content creator, scopriamo insieme la nuova arrivata in casa BIOSTAR

BIOSTAR, marchio leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, annuncia la nuova scheda madre X670E VALKYRIE ATX. Progettato sulla base del chipset AMD X670, X670E VALKYRIE supporta tutti i nuovi processori AMD AM5 Ryzen 7000, in grado di offrire prestazioni senza precedenti per il gioco, la creazione di contenuti o qualsiasi altra attività di calcolo.

Lo stile della gamma top-shelf VALKYRIE

La scheda madre X670E VALKYRIE porta con sé lo stile della gamma top-shelf VALKYRIE, con una forte enfasi sulle prestazioni e sul raffreddamento. Il supporto per RAM DDR5, PCIe 5.0 e PCIe 5.0 M.2, sono caratteristiche essenziali per qualsiasi scheda madre di fascia alta nel 2022. La nuova X670E VALKYRIE ha tutto questo, con prestazioni e sinergie eccezionali grazie al design di alimentazione a 22 fasi e alla tecnologia Digital PWM.

BIOSTAR ha inoltre prestato particolare attenzione alla scelta di induttori e condensatori, optando per i condensatori solidi e choke Super Durable, altamente efficienti e affidabili, che offrono prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia proprietaria Dr. MOS da 105A.

Inoltre, caratteristiche come i connettori di alimentazione resistenti e la protezione dello slot del ferro, la protezione del raffreddamento M.2 e la scheda PCB a prova di umidità aggiungono un ulteriore livello di durata al sistema per prestazioni di lunga durata.

Ampia connettività e capacità di espansione

Dotata di un’ampia connettività e capacità di espansione, con caratteristiche di spicco come USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI 2.1 e Display 1.4 nel pannello I/O posteriore, che la rendono altamente versatile per qualsiasi preferenza dell’utente. Inoltre, i 2 nuovi slot PCI-E 5.0 x16, offrono il miglior supporto per qualsiasi scheda grafica di ultima generazione, affamata di energia e progettata per ottenere le massime prestazioni per i giochi e i carichi di lavoro grafici intensi.

La scheda madre X670E VALKYRIE è inoltre supportata dalla funzione SMART BIOS Update, che consente agli utenti di mantenere aggiornato il BIOS senza problemi. In conclusione, è la migliore scheda madre basata su AM5 sul mercato per i giocatori, i creatori di contenuti o anche gli appassionati di tecnologia che vogliono costruire il loro prossimo computer bestiale che sarà l’invidia dei loro rivali. Per ulteriori informazioni visitate il sito internet dedicato.

