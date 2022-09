Gli ambassador ROG sfidano le loro più grandi paure nel nuovo e ambizioso progetto video For Those Who Dare

Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS (qui per maggiori info sull’azienda) focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming. Il marchio ROG offre una gamma completa di prodotti innovativi, universalmente riconosciuti ed apprezzati per prestazioni e qualità costruttiva.

ROG partecipa e sponsorizza i principali eventi gaming a livello internazionale. Le soluzioni ROG sono state utilizzate per stabilire centinaia di record nell’overclocking e continuano ad essere la scelta preferita da giocatori e appassionati di tutto il mondo. Nelle ultime ore, ha presentato il suo nuovo progetto video ‘For Those Who Dare’.

I punti chiave del ROG ‘For Those Who Dare’

Il film più ambizioso prodotto da ROG. L’ultimo video di ROG coniuga acrobazie reali con effetti visivi impattanti , grazie alla partecipazione di talenti di livello mondiale.

Il mondo ROG si riunisce. 'For Those Who Dare' segue cinque ambassador ROG mentre parlano delle loro più grandi paure e come le hanno superate .

. Uno sguardo al dietro le quinte. Futuri video mostreranno come è stato realizzato il film e il lato più leggero degli influencer che vi prendono parte.

Dettagli del ROG ‘For Those Who Dare’

Republic of Gamers (ROG) è orgogliosa di annunciare “For Those Who Dare”. Un nuovo ambizioso film che vede protagonisti gli ambassador ROG dove questi affrontano la ricerca dell’eccellenza. Girato a Londra, il video è stato realizzato senza controfigure, nonostante includa un vero e proprio ring of fire e numeri di skateboard ad alta quota. ROG pubblicherà prossimamente anche un dietro le quinte delle riprese di “For Those Who Dare”.

Il film più ambizioso prodotto da ROG

Con cinque ambassador, Asa Butterfield, Nyjah Huston, Karl-Anthony Towns, Alan Walker e il nuovo volto di ROG, Son Heung-Min,”For Those Who Dare” esplora il mondo delle paure e come vincerle. L’attesa, le aspettative, l’ansia da palcoscenico e i potenziali infortuni si presentano ogni giorno quando i membri del team ROG si recano al lavoro. Inoltre, questo film utilizza immagini e acrobazie uniche per esaminare come queste All-Star convivono con queste emozioni.

Girato a Londra con l’assistenza della società di produzione “The Mill”, il film utilizza effetti visivi e pericolose acrobazie, tra cui un anello di fuoco alimentato a benzina. Oltre a salti con lo skateboard su una recinzione di filo spinato di 3 metri per illustrare fino a che punto i testimonial ROG sono disposti a spingersi nella ricerca dell’eccellenza. Questi talenti sono davvero “coloro che osano”.

Dichiarazioni in merito al ‘For Those Who Dare’

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in emrito al ROG ‘For Those Who Dare’.

Siamo incredibilmente orgogliosi di svelare un progetto che era in cantiere da diversi mesi. ROG si è sempre impegnata a incarnare la nostra tagline ‘For Those Who Dare’, sia attraverso i nostri prodotti che attraverso i talenti che ci rappresentano,

ha dichiarato Galip Fu, Global Consumer Marketing Director di ROG. Fu ha continuato poi le sue dichiarazioni, affermando che:

Con il lancio di questo film, speriamo di invitare i nostri spettatori a entrare nel mondo di ROG e a scoprire cosa significa osare e superare i propri limiti.

Il mondo ROG si riunisce

ROG progetta macchine per i gamer, ma non tutti sono fatti allo stesso modo. Il filmato presenta Karl Anthony Towns con lo Strix SCAR, Nyjah Huston con lo Strix G. Ed ancora Asa Butterfield con il Flow Z13, Alan Walker con lo Zephyrus G14 e Son Heung-Min con il Flow X16.

Indipendentemente dal modo in cui i gamer si approcciano al gioco, ROG ha un portatile adatto al loro stile.

Sono sempre alla ricerca di nuove tecnologie e innovazioni e ROG è sempre stato molto all’avanguardia,

ha dichiarato Butterfield.

Con un team globale e gli ambassador su fusi orari diversi, è stata una sfida riunire tutto lo staff per effettuare le riprese a Londra. Son Heung-Min e Asa Butterfield risiedono nel Regno Unito e, grazie a una pausa tra una stagione e l’altra per Nyjah Huston e Karl-Anthony Towns, ROG è riuscita a far presenziare anche Alan Walker. Quest’ultimo era alle prese con un festival musicale molto intenso. In tal modo, tutti e cinque gli ambasciatori hanno condiviso lo stesso set.

La paura è semplicemente un altro ostacolo da superare per queste leggende. Tutte le acrobazie sono state eseguite senza l’ausilio di controfigure. Compresi l’anello di fuoco e il salto con lo skateboard su una recinzione rivestita di filo spinato.

Mi piace fare riprese come questa in cui posso davvero fare skate, come è successo oggi,

ha detto Huston, che ha proseguito poi affermando che:

è sempre divertente poter combinare quello che faccio come skateboarder con un marchio come ROG.

Come veri portavoce dello spirito ROG, queste All-Star hanno superato tutti gli ostacoli sul loro cammino con grandissima determinazione.

Uno sguardo al dietro le quinte

Essendo il progetto cinematografico più ambizioso nella storia di ROG, il brand era cosciente di aver bisogno di talenti specifici anche dietro le quinte. The Mill è un partner creativo globale per agenzie, società di produzione e marchi. In quanto specialista in Visual Effects, Creative Production e Experience design, ROG ha ritenuto che The Mill fosse perfetto per il ruolo da ricoprire nell’affrontare questo enorme progetto. The Mill ha anche avuto precedenti esperienze di lavoro su lungometraggi come Il Gladiatore, per il quale ha vinto un premio Oscar.

Data la natura speciale di questa collaborazione, il team ha catturato anche molti dietro le quinte durante le riprese. Questi video saranno pubblicati nel prossimo futuro, consentendo alla comunità di vedere un lato più leggero dei membri del team ROG. ROG ha anche realizzato interviste esclusive con ogni ambassador, permettendo ai gamer di vedere i dietro le quinte e lo stile di gioco dei loro talent preferiti.

Penso che questo progetto sia fantastico e che dia la possibilità a tutti di riunire le proprie fanbase e mostrare loro quanto sia grande ROG,

ha dichiarato Towns.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo film di ROG ‘For Those Who Dare’ ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).