F1 2021: Codemasters svela i requisiti per la versione PC!

Tramite la pagina ufficiale di Steam, Codemasters ha svelato i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di F1 2021, la nuova iterazione per gli amanti della Formula 1 in arrivo quest’estate

È stato annunciato qualche giorno fa con un trailer d’annuncio ufficiale, ma diciamo che la sorpresa è stata minima. E questo non perché non ne siamo contenti, ovviamente, ma perché F1 è uno di quei titoli annuali che praticamente mai saltano un’uscita. Un po’ come FIFA, PES o NBA, gli sportivi per eccellenza, anche la simulazione per motori dedicata ai fan della Formula 1 torna anche quest’anno a deliziare gli appassionati. Codemasters lo ha mostrato giusto qualche giorno fa, ma già abbiamo una data d’uscita ufficiale: il 16 luglio. Da quel giorno, tutti gli appassionati di piste potranno giocarlo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One.

Nelle scorse ore, Codemasters ha invece mostrato, tramite la pagina ufficiale di Steam, i requisiti minimi e raccomandati per provare la nuova simulazione di Formula 1. L’azienda ha anche confermato che F1 2021 avrà il supporto al ray tracing nella sua versione PC, ed entrambe le configurazioni vi garantiscono una scheda grafica che possa sfruttare questa opzione. Vediamoli insieme.

Scopriamo insieme i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di F1 2021!

Qui sotto trovate i requisiti minimi per giocare a F1 2021:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (Versione 1709) | Ray Tracing : Windows 10 64-bit (Versione 2004);

: Windows 10 64-bit (Versione 1709) | : Windows 10 64-bit (Versione 2004); CPU : Intel Core i3-2130 o AMD FX 4300;

: Intel Core i3-2130 o AMD FX 4300; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : NVIDIA GTX 950 o AMD R9 280 | Ray Tracing : GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6700 XT;

: NVIDIA GTX 950 o AMD R9 280 | : GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6700 XT; DirectX : Versione 12;

: Versione 12; Spazio necessario : 80 GB necessari;

: 80 GB necessari; Scheda Audio: DirectX compatibile.

Qui di seguito, invece, scopriamo insieme i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (Versione 1709) | Ray Tracing : Windows 10 64-bit (Versione 2004);

: Windows 10 64-bit (Versione 1709) | : Windows 10 64-bit (Versione 2004); CPU : Intel Core i5 9600K o AMD Ryzen 5 2600X;

: Intel Core i5 9600K o AMD Ryzen 5 2600X; RAM : 16 GB;

: 16 GB; GPU : NVIDIA GTX 1660 Ti o AMD RX 590 | Ray Tracing : Ge Force RTX 3070 o Radeon RX 6800;

: NVIDIA GTX 1660 Ti o AMD RX 590 | : Ge Force RTX 3070 o Radeon RX 6800; DirectX : Versione 12;

: Versione 12; Spazio necessario : 80 GB necessari;

: 80 GB necessari; Scheda Audio: DirectX compatibile.

Ed ecco qui i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di F1 2021. Che cosa ci dite? Riescono le vostre macchine a far girare il nuovo capitolo della serie di Codemasters? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!