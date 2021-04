Cinderella Evil Stepsisters: in arrivo un film su Anastasia e Genoveffa

Kristen Wiig e Annie Mumolo saranno le scrittrici di Cinderella Evil Stepsisters, una commedia musicale dedicata alle sorellastre di Cenerentola

Nel 2015 il classico d’animazione Cenerentola è diventato un film live action con Lily James nelle vesti della protagonista.

A distanza di sei anni arriva la notizia che un film dedicato alle sorellastre Anastasia e Genoveffa è in lavorazione. La pellicola sarà intitolata Cinderella Evil Stepsisters. Kristen Wiig e Annie Mumolo saranno le sceneggiatrici, mentre Jessica Elbaum e Will Ferrell i produttori per la Gloria Sanchez Productions.

Cinderella Evil Stepsisters sarà una commedia musicale che reimmagina il classico d’animazione Disney dal punto di vista delle perfide sorellastre di Cenerentola.

È curioso che arrivi la notizia di un nuovo progetto ispirato al film d’animazione del 1950 proprio pochi mesi prima del rilascio di un’altra versione di Cenerentola, un musical con protagonista Camila Cabello e con Billy Porter nelle vesti della fata madrina.

Cinderella Evil Stepsisters: trama e dettagli del film scritto da Kristen Wiig e Annie Mumolo

La trama del film seguirà l’intera vita delle protagoniste, dal periodo dell’infanzia fino al matrimonio della loro sorellastra più bella e popolare, e ancora oltre. Vedremo Anastasia e Genoveffa lottare per portare avanti l’eredità della loro famiglia.

Nel film del 2015 a prestare il volto alle sorellastre della Cenerentola di Lily James erano le Holliday Grainger e Sophie McShera, ma non sappiamo chi sarà a ricoprire i ruoli dei due personaggi nella nuova versione della storia.

Cinderella Evil Stepsisters non è la prima produzione Disney raccontata dal punto di vista dell’antagonista. Abbiamo già avuto Maleficent, e a Maggio vedremo sul grande schermo Crudelia, il live action dedicato alla villain de La carica dei 101 con protagonista Emma Stone. Inoltre, è in fase di sviluppo anche una serie TV prequel de La Bella e la Bestia per Disney+, che vedrà nei ruoli principali Gaston e Letont. Luke Evans e Josh Gad riprenderanno i ruoli già interpretati nel film con Emma Watson e Dan Stevens.