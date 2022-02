Elden Ring: svelate altre due classi

A pochi giorni dal lancio, From Software ha svelato due nuove classi che caratterizzeranno la personalizzazione del personaggio principale di Elden Ring

A dispetto di un lancio oramai alle porte, dato che esordirà ufficialmente il prossimo 25 di Febbraio, Elden Ring continua a tenere per se alcune sorprese, che vengono poco alla volta svelate dai ragazzi di From Software. Tra le ultime informazioni trapelate, stavolta, a tenere banco sono le possibilità di personalizzazione di quello che sarà il nostro personaggio giocabile, che potrà contare su due ulteriori classi che non erano ancora state mostrate ufficialmente.

Elden Ring ci mostra due nuove classi personaggio

Dopo avervi rivelato, nella giornata di ieri, le specifiche hardware minime richieste dal gioco sviluppato da From Software, stavolta a prendersi la scena sono il Bandito e l’Astrologo, le due nuove specializzazioni tramite le quali sarà possibile personalizzare il protagonista del gioco. A fornirci una prima panoramica ci ha pensato l’account Twitter ufficiale del gioco, tramite il quale il team ha dettagliato brevemente le due classi: la prima sarà specializzata nel combattimento dalla distanza, e potrà sfruttare gli archi e le frecce, oltre ad essere rapido nei fendenti corpo a corpo. Per quanto concerne la seconda, invece, stando a quanto si può leggere nella descrizione, tutto ruoterà attorno all’utilizzo della magia.

BANDIT: A dangerous bandit who strikes for weak points. Excels at ranged combat with bows. ASTROLOGER: A scholar who reads fate in the stars. Heir to the school of glintstone sorcery. Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/KlpwDeVYhG — ELDEN RING (@ELDENRING) February 11, 2022

Sebbene le due classi in questione di Elden Ring siano comparse su Twitter, al di là di questa manciata di informazioni non sappiamo molto altro in merito. Fortunatamente per vedere il gioco in azione non dovremo attendere poi molto, dato che, come già detto, mancano poco meno di due settimane al debutto ufficiale dell’attesissimo titolo.

Ed in attesa di poterci mettere le mani sopra, vi lasciamo con alcuni piccoli consigli utili per prepararsi ad accoglierlo a braccia aperte sui vostri hardware. Nel mentre, oltre a rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, non possiamo fare altro che consigliarvi di tenere d’occhio le offerte che potrete trovare sulle pagine di Instant Gaming.