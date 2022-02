Elden Ring: ecco in che orario si potrà accedere al pre-load del gioco

La maggior parte dei videogiocatori sta attendendo con impazienza l’arrivo di Elden Ring: ecco quale sarà l’orario per accedere al gioco

Questi ultimi giorni sono davvero massacranti per i portafogli della community videoludica: solo pochissimo tempo fa è uscito infatti il nuovo capitolo di Horizon, ovvero Horizon Forbidden West, e neanche il tempo di completare il gioco che ben presto un’ulteriore titolo molto atteso farà capolino negli scaffali dei negozi. Parliamo ovviamente di Elden Ring, l’opera di Hidetaka Miyazaki che si trova in dirittura d’arrivo proprio nel corso di questa settimana. Nelle scorse settimane sono giunte innumerevoli informazioni riguardanti il gioco, tra le quali le varie classi disponibili, il mondo che si parerà di fronte ai videogiocatori, le varie insidie che s’incontreranno e molto altro riguardo l’universo del gioco, un lavoro svolto dall’autore di Games of Thrones, George R.R. Martin. Non resta più nient’altro da attendere oramai, avendo ricevuto gran parte delle risposte alle domande che ci si poneva solo diversi mesi fa; l’unica cosa che manca, è conoscere l’orario in cui Elden Ring si renderà disponibile per il pre-load.

In quale orario potremo scaricare Elden Ring

Con l’Ordine aureo andato in frantumi, il Senzaluce dovrà lasciarsi guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno. In questo luogo governato dalla regina Marika l’Eterna, l’Anello ancestrale è andato in frantumi, e i discendenti di Marika, progenie di semidei, ne rivendicarono i frammenti. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all’abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell’oro e sono stati esiliati dall’Interregno. Queste premesse ci pongono davanti alla nuovissima ultima creazione del director della serie dei Souls, e trasmettono solo con le parole un’atmosfera impressionante, in grado quasi di far ricreare nella propria mente vicende ancora da vivere con i propri occhi.

Ma quando si potrà davvero avere modo di accedere a questo misterioso ed enigmatico mondo tutto da esplorare? Beh, non si dovrà ancora attendere a lungo. Il publisher di Elden Ring, Bandai Namco, ha infatti di recente confermato le date e l’orario di pre-load per Elden Ring, in base al fuso orario delle varie zone nel mondo. Attualmente, il pre-load è disponibile su tutte le piattaforme Xbox. Per quanto riguarda invece le piattaforme PlayStation e Steam, si dovranno attendere ancora 48 ore. Ecco in quale giorno e con quali fusi orari verrà rilasciato su PC:

24 Febbraio: 3 PM PT/5 PM CT/6 PM ET/11 PM GMT

25 Febbraio: 12 AM CET/8 AM JST/10 AM AEDT

Sulle console:

24 Febbraio: 9 PM PT/11 PM CT

25 Febbraio: Mezzanotte in ogni zona

Sulle console: