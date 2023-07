EA Sports FC 24: annunciato l’ultimo set di Ultimate Team Heroes

Ecco i restanti Ultimate Team Heroes in arrivo nell’attesissimo EA Sports FC 24. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Ritorniamo ancora una volta a parlarvi dell’erede del celebre FIFA, che nell’ultimo periodo è sotto i riflettori con tante succose nuove informazioni. Come è stato mostrato anche nel gameplay reveal di qualche settimana fa, seppur sotto un nuovo nome, il gioco promette di raccogliere l’eredità della famosa serie sportiva di Electronic Arts e per questo i fan non vedono l’ora di scendere nuovamente in campo per provare con mano questa nuova esperienza calcistica. Oggi, dopo l’annuncio degli ultimi nomi, scopriamo insieme tutti gli Ultimate Team Heroes, ovvero una serie di set di giocatori raffigurati come supereroi in collaborazione con Marvel Entertainment, che faranno la loro comparsa in EA Sports FC 24.

Rivelati altri nuovi Ultimate Team Heroes per EA Sports FC 24

Facendo seguito ai primi due set di Ultimate Team Heroes annunciati per EA Sports FC 24, oggi scopriamo i rimanenti giocatori che andranno a comporre la classe di eroi in arrivo nel titolo, portando così il numero totale diEroi a ben 19. Di seguito vi elenchiamo tutti i nomi: Gianluca Vialli (la cui memoria verrà celebrata nel gioco e attraverso iniziative di cui vi abbiamo parlato nella nostra news dedicata), Alex Scott, Carlos Tévez, Wesley Sneijder, Bixente Lizarazu, Nwankwo Kanu, Nadine Keßler, Ludovic Giuly, John Arne Riise, Paulo Futre, Dimitar Berbatov, Tomáš Rosický, Sonia Bompastor, Jari Litmanen, Rui Costa, Vincent Kompany, Steve McManaman, DaMarcus Beasley e Ramires. Gli utenti che preordineranno la Ultimate Edition del gioco entro il 22 agosto avranno diritto a ricevere uno degli eroi sopracitati

