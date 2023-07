Una serie su Dark Souls potrebbe approdare su Netflix

Stando alle fonti di Gian Freaking Robot, Netflix starebbe lavorando a una serie anime tratta dal primo Dark Souls di FromSoftware

Il colosso dello streaming per eccellenza avrebbe dato il via alla produzione di un adattamento sulla scia di Castlevania. Netflix sembrerebbe infatti aver raggiunto un accordo con Kadokawa e FromSoftware per la realizzazione di un adattamento animato di Dark Souls, il pluripremiato videogioco dark fantasy del 2011. La notizia è stata riportata in anteprima dalla testata statunitense Giant Freakin Robot, che solo poche ore fa ha dato l’informazione per certa, affermando la provenienza da fonti affidabili e vicine alla redazione. La testata non è nuova a questo tipo di indiscrezioni, e finora si è rivelata relativamente attendibile, anche se svariati rumor inizialmente roboanti sono poi caduti nel vuoto.

Stando a quanto riportato dalle fonti, la serie di Dark Souls dovrebbe adattare gli eventi raccontati nel gioco, e quindi non si tratterebbe di un prequel o di una sorta di reinterpretazione in stile Castlevania. Sarebbe tuttavia stato proprio il successo di quest’ultima a spingere Netflix a chiedere i diritti per l’adattamento. I fan possono dunque aspettarsi un prodotto maturo e coinvolgente, con animazioni di prima fascia.

Una serie Netflix dedicata a Dark Souls?

Giant Freakin Robot non ha rivelato ulteriori informazioni sulla serie animata che, comunque, non dovrebbe vedere la luce in tempi brevi. Di recente, FromSoftware e Bandai Namco si erano dette interessate a realizzare film o serie TV di Elden Ring, l’ultimo gioco dello studio realizzato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, che anche da un punto di vista narrativo sembra offrire spunti più interessanti per un adattamento di questo genere. La decisione di puntare su Dark Souls sembra decisamente meno congeniale, ma non per questo impossibile. Vedremo se le indiscrezioni saranno confermate dai fatti. Fateci sapere cosa ne pensate delle prospettive sulle prossime serie Netflix nei commenti!

