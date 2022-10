EA: siglata la partnership con Marvel per 3 nuovi giochi

EA e Marvel hanno siglato un importante accordo per la produzione di nuovi giochi e secondo alcuni rumor si tratterà di tre titoli

Poco più di un mese fa, EA e Marvel Games hanno annunciato la loro partnership per lo sviluppo di un titolo d’azione e avventura per singolo giocatore. Il gioco in questione dovrebbe vedere Iron Man come protagonista e sarà diretto da Motive Studio, il team dietro il prossimo remake di Dead Space. All’epoca, EA aveva dichiarato che il progetto Iron Man sarebbe stato il primo di numerosi nuovi giochi realizzati in collaborazione con Marvel e ora la notizia è stata ulteriormente confermata tramite un annuncio ufficiale.

EA: per ora nessun dettaglio sui nuovi giochi su licenza Marvel

Ebbene sì: Marvel Games ed EA hanno annunciato ufficialmente una collaborazione “multi-titolo” che li vedrà impegnati nello sviluppo di giochi d’azione e avventura per computer e console, con ogni titolo che racconterà le storie originali inedite. L’annuncio delle due case di produzione non include molti dettagli sull’identità delle produzioni in oggetto, ma secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg, l’accordo tra le due società riguarda almeno tre giochi.

Uno di questi titoli è, ovviamente, il già menzionato progetto Iron Man. Nel frattempo, le indiscrezioni trapelate all’inizio dell’anno hanno suggerito che EA ha in cantiere anche un gioco open world per giocatore singolo su Black Panther. Resta da vedere quale potrebbe essere il terzo titolo, anche se sembra sicuro che si tratterà di un altro titolo AAA per giocatore singolo.

