Iron Man: il gioco è in sviluppo presso i Motive Studio

Tra i supereroi Marvel più apprezzati e conosciuti, anche grazie agli Avengers, c’è di sicuro Iron Man le cui gesta diventeranno un videogioco firmato dai Motive Studio

Dopo mesi e mesi di voci che circolavano nell’ambiente, la Electronic Arts ha finalmente confermato i sospetti e le speranze di tutti i fan Marvel e non solo. Il “genio, miliardario, playboy, filantropo” (cit.) Tony Stark, altresì meglio noto come Iron Man, adesso può vantare un videogioco in fase di sviluppo presso i Motive Studio. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di calma.

Iron Man: Tony Stark sì, ma non solo

A quanto pare il titolo in questione dedicato al mitico Tony Stark sarà un gioco di azione ed avventura in terza persona il cui produttore esecutivo sarà Olivier Prolux (già visto in Marvel’s Guardians of the Galaxy). Nonostante questo gioco avrà una storia tutta sua, Motive Studios (già noti per Star Wars Battlefront II oltre che per il remake di Dead Space) sta lavorando gomito a gomito con la Marvel Games per far capire ai giocatori com’è giocare nei panni di Iron Man.

Sempre Olivier Prolux ha infatti dichiarato che “abbiamo una grande opportunità per creare una storia nuova e unica che possiamo chiamare nostra. La Marvel ci sta incoraggiando a creare qualcosa di fresco. Abbiamo molta libertà il che è così coinvolgente per la squadra”.

Oltre alle gesta videoludiche di Tony Stark, però, sembra che in pentola stia bollendo anche un titolo open world interamente dedicato a Black Panther. Al momento non si sa ancora nulla sul come e soprattutto sul quando questi titoli usciranno, ma intanto sembra che presso i Motive Studio assumano.

