Migliori videogiochi in uscita: Novembre 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Novembre 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Salutiamo Ottobre e diamo il benvenuto al mese di Novembre 2022 con la sua nuova line-up di videogiochi! Quali titoli riempiranno le vostre giornate autunnali? Scopriamo subito i nuovi arrivi!

Iniziamo subito con i big three, quelli che sicuramente state tutti aspettando: parliamo di God of War Ragnarök, Pokémon Scarlatto e Violetto e Sonic Frontiers! God of War Ragnarök continua l’avventura scandinava di Kratos e suo figlio Atreus, impegnati a sfuggire al terribile inverno di Fimbulwinter, che porta con sé la distruzione di tutto. Per sventare il ragnarock padre e figlio dovranno affrontare degli avversari d’eccezione: Thor, Odino e Freya. Ma sconfiggere tre divinità non è certo semplice, e ci sono ancora tantissime domande a cui dare risposta… Un’avventura epica che non vediamo l’ora di vivere tutti quanti! Pokémon Scarlatto e Violetto non ha bisogno di presentazioni: la nuova installazione del franchise introduce un modo open world enorme, dove i continenti non hanno confini tra loro. Introdotti tre nuovi starter per iniziare l’avventura (Sprigatito, Fuecoco e Quaxly), due nuovi Leggendari (Koraidon e Miraidon) e un nuovo cast di alleati, rivali e Pokémon da studiare e catturare! Chiudiamo la Top Three con Sonic Frontiers: il Dr. Eggman ha scoperto un’antica civiltà e vuole sfruttarne la tecnologia per i suoi loschi scopi. Nel tentativo di fermarlo, Sonic e i suoi amici vengono spediti in una dimensione sconosciuta, il Cyber Spazio. Sonic riesce a uscirne, ma si ritrova solo su un’isola misteriosa; inizia così la sua missione di fuga e salvataggio.

Proseguiamo con Harvestella, GDR/simulazione di vita bucolica. In un mondo dove l’equilibrio è mantenuto da quattro potenti cristalli magici, Quietus, la stagione della morte, fa appassire e morire i raccolti, portando gli abitanti alla disperazione. Per fermare la maledizione di inverni sempre più lunghi e duri, il protagonista, Ein parte all’avventura per rimettere le cose a posto, sconfiggendo creature mostruose e producendo risorse e cibo per il suo popolo. Tra i migliori videogiochi di Novembre 2022 c’è anche Tactics Ogre: Reborn, versione migliorata di quella del 2010, nella quale troverete una storia ricca di battaglie, strategia, personaggi mitici, avventura e magia. Un’occasione imperdibile per gli amanti dei tattici! Segnaliamo anche A Little to the Left, un puzzlegame che farà la gioia degli appassionati di gatti. Sapete cosa piace ai nostri amici felini? Esatto, buttare giù le cose! Riuscirete a mettere in ordine la vostra casa prima che il vostro gatto ci metta… lo zampino?

Passiamo alla parte paurosa dei migliori videogiochi di Novembre 2022. Se volete il titolo giusto per entrare subito in un’atmosfera da autunno inoltrato, li avete trovati. Iniziamo con The Chant, survival horror che vi catapulterà in una storia di discutibili comunità spirituali, riti esoterici finiti male e… mostri arrivati da un’altra dimensione. Per rimettere a posto le cose e sfuggire alla bestia dovrete scoprire una verità perduta e affrontare traumi e terrore. Altro horror molto atteso è The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, quarto episodio dell’omonima antologia del terrore di Supermassive Gems. Stavolta ci troveremo alle prese con un hotel abbandonato che riserva terribili sorprese, mentre qualcuno osserva nell’ombra. Sarete in grado di sopportare la tensione? Infine, altro titolo ombroso – ma sicuramente meno inquietante – è Pentiment, thriller medievale dallo stile artistico peculiarissimo: vi sembrerà di scorrere le pagine di un codice miniato, mentre vi troverete a indagare sull’assassinio di un nobile per scagionare il vostro amico nei guai.

Questi i migliori videogiochi in uscita a Novembre 2022: quale tra questi vi ispira maggiormente? E ricordate, oltre ai migliori videogiochi in uscita a Ottobre 2022, date un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Novembre 2022| Elenco



Lonesome Village – 1 novembre – PS5, XSX, PC, Switch

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – 2 novembre – PS5, PC, Switch



The Chant – 3 novembre – PS5, XSX, PC



Ghost Song – 3 novembre – PC



WRC Generations – 3 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX



Harvestella – 4 novembre – PC, Switch



Humankind – 4 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX



A Little to the Left – 8 novembre – PC, Mac



Football Manager 2023 – 8 novembre – PS5, XBO, XSX, PC, Mac, Switch, iOS, Android

Sonic Frontiers – 8 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



God of War Ragnarök – 9 novembre – PS4, PS5



Police Simulator: Patrol Officers – 10 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX



Tactics Ogre: Reborn – 11 novembre – PS4, PS5, PC, Switch



Valkyrie Elysium – 11 novembre – PC



Bravery & Greed – 15 novembre – PS4, XBO, PC, Switch



Floodland – 15 novembre – PC



Pentiment – 15 novembre – XBO, XSX, PC



Call of Duty: Warzone 2.0 – 16 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Cardfight!! Vanguard Dear Days – 17 novembre – PC, Switch



Goat Simulator 3 – 17 novembre – PS5, XSX, PC



Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten – 17 novembre – PC



The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – 18 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Spider-Man: Miles Morales – 18 novembre – PC

Pokémon Scarlatto + Pokémon Violetto – 18 novembre – Switch



Ys VIII: Lacrimosa of Dana – 18 novembre – PS5



Evil West – 22 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Gungrave G.O.R.E. – 22 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Ship of Fools – 22 novembre – PS5, XSX, PC, Switch



Gundam Evolution – 30 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX



Warhammer 40,000: Darktide – 30 novembre – PC



Joe & Mac: Caveman Ninja – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Lords of Ravage – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Syberia: The World Before – TBA – PS5, XSX