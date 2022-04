I Razzie capitolano e ritirano il premio conferito a Bruce Willis

Con un controverso dietrofront, i Razzie Awards hanno deciso di ritirare il premio conferito a Bruce Willis, accontentando le richieste numerose dei fan.

Il mondo del cinema è stato duramente scosso dalla terribile notizia del ritiro dalle scene di Bruce Willis. L’attore ha dovuto abbandonare la propria carriera a causa dell’afasia che l’ha colpito, facendo calare d’improvviso il sipario sull’avventura di uno dei volti simboli di Hollywood. Dopo la notizia del ritiro e del male che ha colpito l’attore, in molti hanno chiesto ai satirici Razzie Awards di ritirare il premio conferito a Willis per la peggiore recitazione del 2021. Dopo un po’ di esitazione, alla fine i Razzie hanno ceduto, accontentando le richieste dai fan.

Bruce Willis, i Razzie fanno dietrofront

Proprio pochi giorni prima della notizia del ritiro dalle scene, Bruce Willis era stato insignito del non tanto onorevole premio “Peggior performance di Bruce Willis in un film di Bruce Willis nel 2021”. Giunta la notizia dell’addio, i Razzie Awards hanno rincarato la dose, commentando il tutto con un tweet ironico, che ha scatenato però la rabbia degli utenti, che lo hanno considerato altamente fuori luogo. Alla fine, i fondatori dei premi parodistici hanno dovuto fare i conti con le tante critiche ricevute, compiendo un netto dietrofront.

I Razzie Awards hanno deciso di cancellare il riconoscimento, sottolineando come la decisione sia una conseguenza della scoperta della grave condizione medica dell’attore, che ha influito sulla sua performance. Condizione in virtù delle quali conferire un Razzie non è appropriato.

Il ritiro del premio rifilato a Bruce Willis è stato accompagnato da un altro passo indietro, compiuto nei confronti di Shelley Duvall, l’attrice protagonista di Shining. I Razzie hanno deciso di cancellare anche la sua nomination del 1980 proprio a causa della scoperta delle condizioni riservatele dal regista Stanley Kubrick che hanno minato in maniera importante la sua performance.

Dopo un passo a vuoto, i Razzie dunque fanno marcia indietro e si liberano dell’aspra polemica che hanno generato due decisioni controverse come quelle riguardanti Bruce Willis e Shelley Duvall. Dietrofront e parentesi chiusa dunque: per altre notizie sul mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguire il nostro sito.

