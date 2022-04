XPG GRIT Competition: pronti a competere!

Arriva la XPG GRIT Competition, la competizione che ti premia per le tue abilità FPS. Cosa significa? Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando e come funziona

Una competizione di livello mondiale che ti premia per le tue abilità FPS è qualcosa di nuovo. Una competizione che non ti premia per vincere ma per avere le migliori skill in un First Person Shooter. Il tutto è organizzato da XPG, un fornitore in rapida crescita per i sistemi gaming, componenti hardware, periferiche per gamers e tanto altro. La sua “XPG GRIT Competition” dura ben 8 settimane ed è divisa in più round, volti a valorizzare le competenze e le abilità di tutti quei gamers, molto abili e precisi negli FPS, pronti a confrontarsi ed essere premiati con interessanti prodotti.

XPG GRIT Competition: ma come funziona?

La prima cosa fondamentale da fare è scaricare l’XPG GRIT Esports Training Software. Questo servirà ad allenarsi ed affinare le proprie abilità in 4 diverse modalità:

Precision Aiming Tracking Hide and Seek Running Shot

La XPG GRIT Competition consisterà in 2 fasi divise in 4 round di 2 settimane ciascuno. Ogni round si svolgerà in una delle modalità di allenamento che abbiamo indicato, nello stesso preciso ordine. Il giocatore che riuscirà a qualificarsi primo in classifica per ogni round avrà diritto ad un premio. Ma non solo, perchè i primi 10 gamers della classifica avranno la possibilità di competere nell’ultimo round per un premio ulteriore. I gamers che poi non riescono a qualificarsi tra i primi 10, potranno comunque giocare il 4 round per cercare di vincere un premio inferiore.

La fase 1 è già finita, si è purtroppo già conclusa, ma non preoccupatevi perchè potete gareggiare per vincere i premi di ogni singolo round e provare a rimontare la classifica. Il round 2 si concluderà il 10/4 ed il premio per il primo classificato è una tastiera gaming XPG MAGE. Il round 3 inizierà subito il secondo, il 11/4. Questo round terminerà il 24 Aprile e prevede come premio un set di cuffie da gaming XPG PRECOG.

La seconda fase sarà caratterizzata dal fatto che comprenderà il round 4, a cui potranno partecipare solo i primi 10 classificati nella classifica generale, e da quella che viene indicata come sezione 2, a cui possono partecipare tutti. Per il 4 round, la XPG GRIT Competition, prevede come premio finale un Kit DRAM DDR5 XPG LANCER 16GB. Un premio da non farsi sfuggire. Il vincitore della sezione 2, invece, potrà portarsi a casa un tappetino per mouse da gioco XPG BATTLEGROUND XL.

