E3 2021, Hitman Sniper: The Shadows si mostra con un trailer

Nel corso della conferenza Square Enix che sta andando in onda in questo E3 2021, l’azienda ha svelato alcune interessanti novità per Hitman Sniper: The Shadows, previsto per dispositivi mobile

Hitman 3 ha segnato la fine della World of Assassination e il divorzio ufficiale fra Square Enix e IO Interactive. Un divorzio che però è stato sia consensuale sia pacifico, considerando che le due aziende continuano a collaborare per portare titoli targati Hitman nel mondo videoludico. Nel corso dell’ultimo Square Enix Presents, l’azienda ha infatti presentato Project Hitman Sniper Assassins, titolo dedicato esclusivamente ai dispositivi mobile in cui, distaccandoci completamente dal filone principale e da quel che è stato il terzo capitolo dedicato all’Agente 47, impersoneremo l’Agente 426. Ed ora, dal palco dell’E3, giungono alcune interessanti novità a riguardo.

Innanzitutto, il titolo è stato rinominato in Hitman Sniper: The Shadows, sarà completamente free-to-play e sviluppato da Square Enix Montreal, gli stessi dietro Hitman Go. Il gioco prenderà forma in un nuovo universo completamente scollegato dalla serie principale di Hitman e da Hitman Sniper. L’Agente 47 è scomparso e seguiremo le gesta di un gruppo di assassini – Soji, Kiya, Kolzak, Knight e Stone – attivati dall’International Contract Agency (ICA) a seguito della nascita di un nuovo network di criminali. Con l’occasione ne è stato rilasciato anche un trailer di world premiere, che potete trovare qua sotto.

Hitman Sniper: The Shadows si mostra sul palco dell’E3 2021

Il lead game designer Fahad Khan ha affermato:

Abbiamo avuto questa incredibile opportunità di espandere l’universo di Hitman, non solo creando un nuovo spaccato sul suo universo, ma anche dando vita a un nuovo cast di personaggi giocabili. I nostri nuovi protagonisti avranno tutti delle backstories uniche e differenti stili, che potranno diventare lo stile del giocatore, amplificando l’esperienza di gioco, la creatività e le scelte strategiche nell’accettare un contratto. Fahad Khan

E queste erano le novità relative a Project Hitman Sniper Assassins provenienti dal palco dell'E3 2021. Che cosa ne pensate di questo nuovo titolo per dispositivi mobile? Ne siete interessati? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!