E3 2021, Marvel’s Avengers: Black Panther è sul palco!

Nel corso dell’E3 2021, Square Enix ha mostrato un nuovo trailer del DLC Black Panther: War for Wakanda di Marvel’s Avengers, con tanto di finestra d’uscita

Nonostante Eidos Montreal sia attualmente a lavoro su Marvel’s Guardians of the Galaxy, di cui abbiamo potuto vedere una lunga ed estesa sessione video nel corso proprio dell’E3 2021, questo non vuol dire che gli Avengers siano stati abbandonati e lo sviluppo della roadmap procede accanto a Crystal Dynamics. Il primo ad arrivare è stato Occhio di Falco, seguito da una serie di aggiornamenti con altri contenuti come l’Anomalia Tachionica, che ha introdotto la duplicazione degli eroi, nonché l’aggiunta di moltissime skin.

Nel corso dell’E3 2021, che stiamo seguendo passo passo per voi, Crystal Dynamics ha mostrato un nuovo trailer di Black Panther, facendoci gettare uno sguardo a storia e contenuti vari. L’aggiunta di Wakanda, la nuova zona da esplorare, è solo l’inizio. Tanti saranno i personaggi aggiunti oltre a Pantera Nera. Vi lasciamo il trailer proprio qua sotto.

Abbiamo potuto vedere personaggi come Dora e Shuri, ma anche Klaue (la cattivona dell’espansione) e Milaje. Prima dell’arrivo di Black Panther, prevista per agosto prossimo, i giocatori potranno mettere mano su una nuova missione, chiamata Cosmic Cube, che aggiunge un nuovo settore criminale e un nuovo ramo narrativo. La missione Cosmic Cube sarà disponibile dal 22 giugno.

Avete visto il trailer di Marvel's Avengers Black Panther: War of Wakanda mostrato durante questo E3 2021? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! Vi ricordiamo che il titolo di Crystal Dynamics è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Google Stadia.