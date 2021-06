E3 2021: nuovi dettagli su Dying Light 2

Il sequel del celebre survival horror in prima persona sta per arrivare sugli scaffali dei negozi verso la fine di quest’anno, e nell’attesa abbiamo potuto scoprire durante il PC Gaming Show dell’E3 2021 nuovi dettagli riguardanti la trama e il gameplay di Dying Light 2

Dying Light 2: Stay Human è stato soggetto, sfortunatamente per i fan che stanno aspettando con trepidazione il titolo, di uno sviluppo alquanto travagliato, passando tra vari rinvii e testimonianze di crunch che sicuramente non danno una buona impressione. Nonostante tutto però, Dying Light 2 si è fatto mostrare anche nella conferenza del PC Gaming Show durante l’E3 2021, svelandoci nuovi dettagli su quello che saranno ambientazione, trama e gameplay: vediamo di seguito di cosa si tratta nello specifico.

E3 2021: tutto quello che sappiamo di nuovo su Dying Light 2

Il video in questione non viene presentato come un vero e proprio trailer, ma più come una sorta di diario degli sviluppatori in cui possiamo dare un’occhiata al lavoro svolto finora. A parlare è il direttore narrativo Piotr Szymanek, che ci svela varie interessanti informazioni sull’ambientazione e sui personaggi. Si parla innanzitutto della città dove si svolgono gli avvenimenti del gioco, chiamata The City, con alcuni brevi scorci che ci fanno comprendere le varie minacce che possiamo trovare al suo interno.

Successivamente, viene approfondito invece il protagonista dell’avventura, che noi giocatori andremo a controllare: Aiden Caldwell. Senza fare molti spoiler, sono stati spiegati vari suoi aspetti: oltre alle incredibili abilità di parkour e di combattimento, si è anche parlato del suo background narrtivo, della sua storia, e del motivo per cui ha intrapreso un tale viaggio.

Ricordiamo che, come era già stato annunciato il mese scorso, l'uscita di Dying Light 2 è prevista per il 7 dicembre 2021 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, e PC.