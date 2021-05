Darkest Dungeon 2: l’Early Access inizierà quest’estate

Red Hook Studios ha recentemente annunciato che Darkest Dungeon 2 sarà lanciato in Early Access nel corso di quest’estate

Se amate i giochi dark fantasy e le sfide avrete di sicuro sentito parlare di Darkest Dungeon, l’eccezionale RPG a turni con elementi roguelike pubblicato nel 2016 da Red Hook Studios. Inizialmente il gioco venne rilasciato in accesso anticipato e ora sembra la software house sia intenzionata ad adottare lo stesso modello anche per il secondo capitolo della serie.

Per il momento non sappiamo quando sarà rilasciato il nuovo Darkest Dungeon, ma almeno ora conosciamo il periodo in cui inizierà l’accesso anticipato. Recentemente infatti Red Hook Studios ha annunciato che l’Early Access di Darkest Dungeon 2 inizierà nel corso di quest’estate.

L’Early Access vi offrirà un assaggio delle novità di Darkest Dungeon 2

Recentemente la rivista PC Gamer ha pubblicato uno speciale in cui vengono svelati tanti dettagli sul nuovo progetto di Red Hook Studios. Nell’articolo sono presenti diverse informazioni interessanti, ma una di quelle che risalta maggiormente è legata all’Early Access. Dall’articolo infatti scopriamo che Darkest Dungeon 2 sarà pubblicato in accesso anticipato nel corso del Q3 2021, cioè entro settembre.

Nell’articolo sono presenti anche alcune informazioni sui contenuti che saranno disponibili nell’Early Access. Nello specifico sappiamo che i giocatori potranno affrontare il primo di cinque atti che andranno a comporre la storia del gioco. Inoltre a quanto pare avrete a disposizione sin da subito ben 9 eroi con cui formare il vostro party e tra loro sono presenti vecchie glorie come Jester, Leper, Highwayman, Man at Arms e Grave Robber.

Darkest Dungeon 2 sarà pubblicato per PC in accesso anticipato su Epic Games Store nel corso Q3 del 2021. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul titolo e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.