Diablo 4: in arrivo nel 2023?

L‘anno è quasi giunto al termine, ma i giocatori non stanno più nella pelle al pensiero di Diablo 4 che, in teoria, potrebbe arrivare il prossimo anno

Con un Game Awards praticamente alle porte ed un Natale che è dietro l’angolo, sembra che questo potrebbe essere davvero un buon anno per gli appassionati di videogiochi. Tra questi ci sono poi coloro che aspettano con impazienza l’arrivo di Diablo 4 che, in teoria, dovrebbe arrivare nel 2023! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Diablo 4: appuntamento a giugno 2023?

La saga firmata dalla Blizzard non ha certo mai smesso di appassionare i suoi fan, come dimostrato nel riuscitissimo remake del secondo capitolo, che oggi più che mai hanno un hype alle stelle! Dopo le conferme sulla durata della quest principale, ecco che dal profilo Twitter di Aggiornamenti Lumia arrivare la rivelazione! Sembra infatti che Diablo 4 dovrebbe uscire il 5 giugno del prossimo anno alle 23.00, anche se per alcuni Paesi sarà il 6 a causa del fusorario, invece che ad aprile come era già stato detto in via non ufficiale qualche mese fa. In ogni caso pare che il titolo peserà la bellezza di 80 GB su Xbox e sarà disponibile in versione Standard, Digital Deluxe e Ultimate Edition.

Diablo® IV ➡️ Release Date: June 5, 2023 23:00:00 (Size: 80GB) | XBOX pic.twitter.com/jop761VxDw — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 7, 2022

Ovviamente non vi è ancora nulla di ufficiale, ma in passato questo utente, del quale vi abbiamo già lasciato il post qui sopra, ci aveva visto giusto perciò la cosa più probabile sarà quella di vedere un nuovo trailer e, speriamo, una conferma ai Game Awards di domani. Per il momento sui canali social del gioco è già partita una campagna che recita “Lilith is coming”. Siete pronti?

