Diablo 4: Blizzard conferma la durata della quest principale!

Nella figura del game director, Joe Shely, è stata confermata la durata della quest principale di Diablo 4. Vediamo di seguito tutti i dettagli sul quarto capitolo della celebre saga di casa Blizzard

L’attesissimo nuovo capitolo di casa Blizzard, Diablo 4, è stato uno dei protagonisti durante l’ultimo Summer Game Fest. Mostrato al pubblico con un trailer in cui si possono notare i famosi toni cupi della saga, il titolo sarà in uscita nel 2023 per PC, PS5, Xbox Series S/X e console old-gen. Dopo l’evento, il game director Joe Shely, ha confermato quella che sarà la durata della quest principale di Diablo 4.

Diablo 4: la durata della quest principale sarà di circa 35 ore

Come confermato proprio da Shely dopo l’evento, la durata della quest principale di Diablo 4 sarà di circa 35 ore. Lo stesso game director la descrive come un’esperienza “ricca di storia e personaggi che sono davvero umani e con cui puoi davvero entrare in contatto a livello emotivo”. La durata per completare l’opera varierà da giocatore a giocatore, visto che sempre Shely rivela che il titolo offre varie attività che i giocatori potranno affiancare proprio alla quest principale.

Shely conferma che se si seguirà soltanto la quest principale, i giocatori finiranno l’opera intorno al livello 45. Ma il gioco offre moltissimo altro, come l’esplorazione di Sanctuary, affrontando vari dungeon e numerose quest secondarie, avendo la possibilità di arrivare fino al level cap di 100. E voi? Che tipo di viaggio vorrete affrontare? Andare spediti verso la fine della storia, oppure scoprire ogni segreto che ha in serbo per noi Diablo 4? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

