Death Stranding: su PS4 arriva il trasferimento salvataggi con l’ultimo aggiornamento

State giocando Death Stranding su PS4 e volete continuare sulla nuova versione del gioco su PS5? Potrete farlo grazie all’ultimo update

Death Stranding Director’s Cut verrà lanciato presto per PS5, ma come vi dirà chiunque abbia avuto esperienza con le versioni cross-gen sulla console in questione, i trasferimenti dei salvataggi da PS4 a PS5 di questo gioco non saranno esattamente un processo “regolare”. Le riedizioni PS5 e i giochi cross-gen hanno precedentemente richiesto ai giocatori di caricare separatamente i propri dati di salvataggio dalla versione PS4 nativa e quindi scaricarli separatamente nella versione PS5, e questo discorso sarà valido anche per Death Stranding, insomma, armatevi di pazienza e, soprattutto, una connessione stabile. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Death Stranding: su PS4 sarà possibile trasferire il gioco nella nuova versione del gioco, il funzionamento di questa feature sarà totalmente analogo a quanto già visto sulla nuova console di Sony

L’ultimo aggiornamento appena pubblicato per Death Stranding su PS4, com’era del tutto lecito aspettarsi, ha ora abilitato l’opzione del trasferimento dei salvataggi da PS4 e PS5. I giocatori possono avviare il gioco e finché non si avranno consegne nel gioco in sospeso, si potrà caricare i dati di salvataggio in preparazione del prossimo lancio di PS5. Quando verrà avviato il gioco su PS5, sarete in grado di scaricare il vostro salvataggio e continuare da dove avevate interrotto sull’ormai ex-console ammiraglia di Sony. A trasferimento avvenuto, comunque, ci saranno alcune piccole modifiche, come la sostituzione del contenuto condiviso online, l’annullamento di ordini standard attivi e richieste di fornitura e altro ancora.

Vi ricordiamo che Death Stranding Director’s Cut verrà lanciato per PS5 il 24 settembre. Oggi la nuova edizione del gioco targato Kojima Productions si è mostrato in tutto il suo nuovo smagliante fascino con un trailer di gameplay decisamente suggestivo. In caso ve lo foste persi potete rimediare con un clic qui. Nella nuova versione di Death Stranding si potrà gareggiare con tanto di ranking online. Inoltre, Sam potrà fare affidamento su un nuovo arsenale decisamente interessante, quest’ultimo comprenderà anche la pistola elettrica Maser Gun, per saperne di più leggete questo nostro articolo di qualche giorno fa.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.