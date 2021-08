Death Stranding Director’s Cut: ecco tutte le novità di questa versione

L‘ultima fatica di Kojima è tornata a mostrarsi durante la scorsa Opening Night Live. Vediamo insieme tutte le novità della Death Stranding Director’s Cut

Prima del gameplay di Call of Duty Vanguard, dell’annuncio del reboot di Saints Row e della nuova data di Horizon Forbidden West, ciò che i tutti i giocatori aspettavano veramente era il gameplay con le novità introdotte nella Director’s Cut di Death Stranding. Si sa, Kojima ci ha abituato a sorprenderci e pare che ci sia riuscito anche questa volta. I giocatori, in questo update in esclusiva per PS5, potranno mostrare ancora di più la loro creatività nel consegnare i pacchi da una parte all’altra della mappa. Questo grazie a tanti nuovi gadget e strumenti.

Divertimento a non finire

Ma partiamo con ordine. Le migliorie e le novità contenutistiche aggiunte nella Death Stranding Director’s Cut sono diverse. Parliamo di nuovi gadget da utilizzare nelle missioni di consegna, nuove armi con cui far fuori gli intelligentissimi nemici, qualche modalità inedita e per finire, nuove succose missioni per quanto riguarda la storia principale che ci faranno scoprire di più sul passato e sulla lore del titolo. Al di là di una narrazione post apocalittica avvolta dall’autorialità e da un eclettismo dai molteplici riferimenti culturali, il titolo di Kojima propone un gameplay che poche volte si era visto nel panorama videoludico.

Catapulte e simpatici robot – novità Death Stranding Director’s Cut

Se in altri contesti ludici potrebbe sembrare cosa da fetch quest, il consegnare pacchi in Death Stranding è un’attività assolutamente originale e creativa. Questo grazie alle numerose variabili in gioco: topografiche, “meterologiche”, temporali, ecc. Per aumentare il livello di divertimento nella Director’s Cut sono state introdotti alcuni nuovi gadget quali gli stabilizzatori, che ci permetteranno di planare e saltare da zone elevate, senza subire danni particolari. In più è stata aggiunta una catapulta che sarà in grado di sparare entro un certo raggio il proprio carico e farlo atterrare dolcemente al suolo.

In questo modo, Sam potrà viaggiare più leggero e recuperare il carico già dopo una certa distanza. Oppure potrebbe essere molto utile per evitare zone di CA, nelle quali il carico è sempre messo in pericolo. Infine, è stato aggiunto il buddy bot, un robot bipede che, a differenza degli hoverboard i quali hanno una mobilità limitata, può incamminarsi e seguire Sam anche su terreni impervi. Persino portando Sam stesso sulle proprie spalle. Andiamo ora a vedere cosa ci riserverà il gioco in termini di veicoli e nuove modalità.

Gare automobilistiche e salti pazzerelli – novità Death Stranding Director’s Cut

Per quanto riguarda la mobilità e in particolare i veicoli, sono stati aggiunti diversi elementi. Da una parte abbiamo delle rampe che, una volta costruite, ci permetteranno di spiccare salti da una parte all’altra di un dirupo e restare sospesi giusto il tempo di uno scatto fotografico. Dall’altra è stata aggiunta una nuova modalità per gareggiare con i veicoli. Si tratta di veri e propri circuiti in cui gareggiare con i veicoli del gioco (più una piacevole new entry) e stabilire il proprio record. A proposito di classifiche, è stato rivisto il sistema di ranking online con tanto di relative leaderboard. Prima di arrivare al piatto forte, ovvero la storia, vediamo quali altre meccaniche sono state aggiunte.

Sam, in questa Director’s Cut avrà a sua disposizione una Maser Gun. Quest’ultima è una pistola elettrificata che può mettere agilmente ko i nemici lasciandoli storditi. A questo proposito, è stata introdotta una modalità “addestramento”, in cui Sam dovrà superare delle sfide e dei percorsi di addestramento e farsi strada in modo stealth o meno fra nemici virtuali. Inoltre, per rendere ancora più piacevole il viaggio del giocatore, sono stati aggiunti 8 nuovi brani originali nella colonna sonora. Tuttavia, non sarà ancora possibile la riproduzione musicale durante la libera esplorazione.

Nelle profondità del mare – novità Death Stranding Director’s Cut

I giocatori che desiderano rigustare tutti i momenti più adrenalinici di Death Stranding, potranno farlo. In questo nuovo update infatti, si potrà riaffrontare tutti i boss del gioco. Questo, senza temere la lentezza dei caricamenti, dato che su PS5 questi sono quasi istantanei. Una volta sconfitto un boss, il gioco fornirà il resoconto della battaglia che terrà conto del tempo di completamento, dei danni ricevuti e della difficoltà. Per concludere, non vediamo l’ora di scoprire cosa si cela dietro alle nuove missioni aggiunte in questa Director’s Cut. Da quello che si è potuto vedere nei trailer, Sam si infiltrerà all’interno di misteriosi bunker.

Questi magazzini insoliti saranno ovviamente pattugliati da moltissime guardie armate fino ai denti. Per superarle, adottare un approccio stealth è quasi d’obbligo, ma pensiamo sarà possibile lo stesso dare vita a scontri più dinamici. Ricordiamo che uno dei pilastri del titolo è la sua libertà d’approccio. All’interno di queste stanze possiamo intravedere quelle che sembrano le madri decedute prima di dare la vita ai BB. Alla fine del trailer è stata mostrata una scena in cui Sam incontra un capodoglio fluttuante in mezzo ad una stanza, oltre che un misterioso ologramma di una vecchia signora.

Una continua scoperta

Insomma, così come Sam dovrà essere pronto ad accogliere la verità sul suo passato, i giocatori dovranno essere pronti ad accogliere tutte le novità di questa Death Stranding Director’s Cut. Tra catapulte, rampe e robot improbabili, staremo a vedere come le persone troveranno modi sempre più originali e divertenti con cui utilizzare questi strumenti. State quindi pronti a riimmergervi nel mondo di Death Stranding. Ricordiamo che la Director’s Cut uscirà il prossimo 24 settembre in esclusiva per PS5.

