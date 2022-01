Death Stranding: Director’s Cut ha una data di uscita su PC

Persi nel limbo, ma non nel tempo: la data di uscita di Death Stranding per PC c’è, e non è manco troppo lontana stando al publisher

Chi aspettava di fare il corriere nel limbo di Death Stranding: Director’s Cut su PC ora dovrà solo attendere che arrivi la data di uscita, ma non che venga rivelata. Il publisher 505 Games ha fornito su Twitter una bramata e gradita conferma. I rumor sull’ultimogenito di Hideo Kojima si sono susseguiti numerosi nell’arco degli ultimi tempi, e ora l’esclusiva Sony (sul fronte console) è in attesa di un lancio su Steam ed Epic Games Store per questa primavera. Il gioco supporterà anche la nuova tecnologia di Intel (Xe Super Sampling, o XeSS per gli amici) in termini di upscaling per la risoluzione.

La data di uscita di Death Stranding su PC

Conveniamo anche noi che “primavera 2022” sia più un periodo di uscita che non una data, ma la versione PC di Death Stranding: Director’s Cut sta già promettendo faville. Non solo ci saranno nuovi contenuti e feature, ma gli eterni (sardonici o meno) crociati della “master race” godranno di una “modalità ad alto framerate” e di un supporto ai monitor Ultrawide. La modalità per scattare foto è a sua volta inclusa, con contenuti crossover sia per Half-Life di Valve che per Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED. Vi lasciamo in compagnia del tweet di annuncio dall’account di 505 Games.

Exciting news! @KojiPro2015_EN‘s DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT will launch simultaneously on both Steam and the Epic Games Store in Spring 2022. This is the definitive #DeathStranding experience, and will incorporate Intel’s new XeSS graphics technology. — 505 Games (@505_Games) January 4, 2022

I bonus inclusi saranno parecchi, e nel caso servisse saremo felici di elencarveli di nuovo.

Un book digitale di Titan Books, “Selections from The Art Of DEATH STRANDING”

Pezze per zaini

Tuta dorata del team di consegna speciale per Sam Bridges

Personalizzazione dorata per la capsula BB

Guanti dorati

Tuta argentata del team di consegna speciale per Sam Bridges

Personalizzazione “omnireflector” per la capsula BB

Guanti argentati

In quanto ai requisiti di sistema e al prezzo, dettagli forse più salienti, 505 Games ha preferito non sbottonarsi, dandoci l’appuntamento ai prossimi mesi. Il gioco in sé è già disponibile per PS5, mentre i possessori di PS4 dovranno sborsare dieci euro per eseguire l’upgrade alla versione definitiva. Staremo a vedere; per ora, il domani è nelle mani del publisher.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della notizia? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.