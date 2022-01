Super Smash Bros Ultimate: torna il torneo “Unione d’intenti”

Questo weekend l’appuntamento è con un altro torneo del passato di Super Smash Bros. Ultimate: è tempo di fare squadra tutti insieme!

Con questo non vogliamo dire che il torneo a fare ritorno dal passato di Super Smash Bros. Ultimate (una replica dell’evento di settembre 2019), “Unione d’intenti”, includa la possibilità di giocare in co-op, ma è la scrematura apportata al roster a fare davvero la differenza. Dopo averci intrattenuti a Capodanno con l’evento dei copricapi regali, l’enciclopedico picchiaduro di Masahiro Sakurai torna a deliziarci riproponendo il torneo con cui Banjo e Kazooie hanno fatto il loro debutto nel roster. Dal loro arrivo, però, si aggiunge un nuovo partecipante… anzi, visto il tema dell’evento, dovremmo dire due!

L’unione di intenti nel torneo di Super Smash Bros. Ultimate

La scrematura del torneo online metterà al centro tutti i personaggi di Super Smash Bros. Ultimate che consistono in una squadra o quantomeno in un duo, che li si controlli insieme o meno. In altre parole, questo vuol dire che avremo modo di giocare nei panni degli Ice Climbers, dell’Allenatore di Pokémon, di Olimar/Alph, di Rosalinda e Sfavillotto, del Duo Duck Hunt e, sul fronte DLC, di Joker e di Banjo e Kazooie. Tuttavia, dal 2019 ad oggi si è unito anche un altro duo, ovvero quello di Pyra/Mythra. Con otto partecipanti (cinque, se si conta il solo roster di base), questo rimane uno dei tornei più striminziti.

In quanto alle regole, non aspettatevi niente di diverso dal normale. Saranno sempre scontri a tempo da due minuti e mezzo di durata, con Barra Smash Finale attiva e comparsa di strumenti nella media (“Abbastanza”). La durata dell’evento, in modo analogo, sarà la stessa di sempre: tre giorni. Tutto avrà inizio dopodomani, venerdì 7 gennaio, alle sette di mattina. Le danze si concluderanno lunedì 10 allo stesso orario. Di solito non lo ricordiamo, ma la notifica in-game (qui sopra) ci rammenta che ci sono sempre dei premi in palio: nello specifico, in base al proprio piazzamento si possono vincere Spiriti differenti.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo torneo in replica?