ECOVACS DEEBOT N8+: super offerta per il robot aspirapolvere

ECOVACS oggi ci propone il DEEBOT N8+ in super offerta fino al 9 gennaio. Scopriamo insieme questo robot 2 in 1 in grado di aspirare e lavare

Al giorno d’oggi, trovare il tempo per pulire casa diventa sempre più difficile. Ogni giorno, fra lavoro e altre commissioni, siamo sommersi di impegni e trovare il tempo necessario per pulire casa, soprattutto se grande, è veramente difficile. Ecco perché sempre più persone optano per l’acquisto di robot aspirapolvere automatici che possano pulire il pavimento al posto nostro. Ciò ci permette di dedicarci ad altre faccende nel mentre. Oggi andremo a vedere l’offerta che riguarda il DEEBOT N8+, il robot aspirapolvere di ECOVACS.

Scopriamo i dettagli dell’offerta sul DEEBOT N8+ di ECOVACS

Questo robot aspirapolvere, come detto precedentemente è in grado di pulire e lavare la superficie delle nostre case in un’unica volta. Ciò permette di risparmiare tempo e di ottenere un pavimento pulitissimo in poco tempo. È dotato di una potenza di aspirazione di 2300 Pa che permette di aspirare al meglio lo sporco da ogni superficie, sia che si tratti del pavimento, ma soprattutto dei tappeti. Grazie alla tecnologia TrueMapping il robot è in grado di tracciare al meglio la mappa della casa.

Questa particolare tecnologia permette di sfruttare al meglio i vari sensori che lo compongono, evitando collisioni con i vari ostacoli. Inoltre, grazie alla navigazione dToF il DEEBOT N8+ passerà un’unica volta da ogni punto. In questo modo si risparmierà sia tempo che batteria, ottimizzando la pulizia sotto ogni punto di vista. La stazione di svuotamento automatico inoltre vi eviterà di dover pulire il robot ogni volta. La sporcizia accumulata durante la pulizia sarà infatti rilasciata nella torretta che permetterà un accumulo pari a 4 settimane di pulizia.

Sarà possibile controllare il robot tramite l’apposita app. Attraverso quest’ultima inoltre potremo scegliere fra i vari livelli di pulizia, selezionare alcune stanze da pulire o addirittura un’area ben precisa, creando delle barriere virtuali che il robot non valicherà. Questo piccolo concentrato di tecnologia è venduto al prezzo consigliato di 599,98 €, ma grazie allo sconto del 15%, potrete acquistarlo a soli 509 €. Vi ricordiamo che l’offerta è valida fino al 9 gennaio. Per non perdervi ulteriori offerte dall’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!